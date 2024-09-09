Emekli maaş ödemeleri, özellikle zamlı geçen aylarda emeklilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri. Bilhassa yeni emeklilik hakkı kazanmış vatandaşlar, ilk emekli maaşının ne zaman alacaklarını, emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Memur yani 4C emeklisi olanların maaşların 1-5 Eylül arasında almıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için de Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Üstelik Eylül’de emekliye 2 ödeme olacak. İşte emekliler için maaş ödeme takvimi ve ek ödeme detayları...