Eylül 2024 emekli maaş ödeme takvimi ile ilgili SGK tarafından yapılan açıklama bekleniyordu ve müjdeli haber geldi. Emekli maaşı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemeleri, son hanelerine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Memur emeklilerinin maaşları geçtiğimiz hafta hesaplara yatırılırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de kendi maaş ödeme günlerini bekliyor. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 SGK ve Bağkur emeklisi maaşı ödeme takvimi…
Emekli maaş ödemeleri, özellikle zamlı geçen aylarda emeklilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri. Bilhassa yeni emeklilik hakkı kazanmış vatandaşlar, ilk emekli maaşının ne zaman alacaklarını, emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Memur yani 4C emeklisi olanların maaşların 1-5 Eylül arasında almıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için de Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Üstelik Eylül’de emekliye 2 ödeme olacak. İşte emekliler için maaş ödeme takvimi ve ek ödeme detayları...
Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 SGK ve Bağkur emeklisi maaşı ödeme takvimi
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi, SGK tarafından açıklandı.
Emekli maaşlarının ödeme günlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre:
SSK emeklileri maaşlarını 17-25 Eylül tarihleri arasında alacak.
BAĞ-KUR emeklileri ise maaşlarını 26-28 Eylül tarihleri arasında alabilecek.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı ödemeleri hafta sonuna denk gelenler için şu şekilde düzenlenmiştir: Cumartesi gününe denk gelen emeklilerin maaş ödemeleri önceki Cuma günü yapılacak.
Pazar gününe denk gelen emeklilerin maaş ödemeleri ise takip eden Pazartesi günü hesaplarına aktarılacak. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları, emekli tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Bu düzenlemeyle ödemelerin aksatılmadan yapılması sağlanmış olacak.
Emekli banka promosyonu başvurusu ne zaman?
Eylül ayında milyonlarca emekli için ek ödemeler ve banka promosyonları devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri bankalardan promosyon alabiliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da promosyon tekliflerini güncelledi.
Bu kapsamda emeklilere: En az promosyon: 8.000 TL, en yüksek promosyon: 18.000 TL olarak belirlenmiştir.
Hem özel bankalar hem de kamu bankaları, emeklilere maaş aralığına göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Bankalar aynı zamanda promosyon ödemelerinin yanında çeşitli ek fırsatlar da sağlıyor.
Güncel promosyon rakamlarından yararlanmak isteyen emekliler, 1-30 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapmalıdır.
Bankaların resmi internet sitelerinden, maaş aralığınıza göre ne kadar promosyon alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.