EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran 2025 maaş ödemeleri...

2025 yılı Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle, milyonlarca memur ve emekli maaş ödeme takvimine odaklandı. Her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılan memur maaşlarının bu yıl bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Bayram öncesinde alışveriş ve hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, maaşların erkene çekilmesini bekliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşları ise tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Geçmiş yıllarda bayram nedeniyle ödemeler öne çekilmişti. Gözler şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamalarda. Haziran ayı maaş takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

1 /6 2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kamu çalışanları ve emekliler gözlerini Haziran ayı maaş ödeme takvimine çevirdi. Bayramın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, maaşların erken ödenip ödenmeyeceği merakla bekleniyor. Özellikle memurlar ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşların bayram öncesi hesaplara yatırılması halinde rahat bir bayram geçirmeyi planlıyor. Daha önceki yıllarda benzer durumlarda ödemelerin erkene çekilmesi, bu yıl da benzer bir uygulamanın gündeme gelmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak resmi duyurular yakından takip ediliyor.

2 /6 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.

3 /6 Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

4 /6 Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15’inden itibaren alabilecek. Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılacak.

5 /6 EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANACAK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.