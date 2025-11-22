Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...

2008 SONRASI İŞE GİRİŞLERDE SİSTEM DEĞİŞİYOR

2008 sonrasında işe girişlerde ise ilgili yasa ile çalışma hayatınızdaki bütün günleriniz masaya yatırılarak en fazla hangi kurumdan prim ödediyseniz o kurumun şartına göre emekli olabileceksiniz.,

Burada da SSK (4a) 7200 gün ile Bağkur (4b) ve Emekli Sandığı’nda 9000 gün üzerinden prim şartları mevcuttur. Arada 1800 gün fark etmektedir.