Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca Bağ-Kur sigortalısı için kritik bir değişiklik kapıda. Halen yürürlükte olan sistemde, Bağ-Kur’lular 9 bin prim günü ile emekli olurken, SSK’lılar 7.200 günle emekliliğe hak kazanıyor. Bu fark, binlerce esnaf ve küçük işletme sahibini dezavantajlı konuma düşürüyor. Mevcut uygulamada, Bağ-Kur’lular, prim gün farkını kapatmak ve daha erken emekli olabilmek için “son 7 yıl” kuralından yararlanarak son 7 yılın 1260 gününü SSK kapsamında prim yatırarak emekli olabiliyordu. Ancak bu yöntemin suistimal edilmesi ve sosyal güvenlik sisteminde karmaşaya yol açması nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile bu uygulamanın sona erdirilmesi gündemde.
Milyonlarca Bağ-Kur sigortalısı için emeklilik yolunda önemli bir reform gündemde. Halihazırda, SSK'lı çalışanlar 7.200 prim günüyle emekli olabiliyorken, esnaf ve kendi işini yapan Bağ-Kur’lular için bu süre 9.000 gün. Bu da Bağ-Kur'luların emekli olabilmek için yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan düzenleme için bu kez somut bir adım atılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de görüşmeleri süren torba yasa tasarısında, Bağ-Kur’lular için prim gün süresinin SSK ile eşitlenerek 7.200 güne düşürülmesi maddesi yer alıyor.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI DEĞİŞİYOR!
Bağkur'lular daha erken emekli olabilmek için SSK'ya geçiş yapmakta. Kişilerin emekliliği son 7 yıllık sigortalılık süresinin hangi çatı altında olduğuna göre yapılıyor. Emeklilikten önce son 7 yıl içerisinde 1.260 günlük sigortası SSK’dan yatan bir Bağkurlu, erken emekli olabiliyordu.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Peki emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Esnaflar için konuşulan erken emeklilik hayata geçecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sosyal güvenlik sisteminde emeklilikle ilgili yasalara bağlı olarak değişkenlikler mevcuttur. Burada 2008 senesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanunumuz ile birlikte eski ismi ile SSK, Bağ-kur Emekli Sandığı tek çatı altında birleşerek Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminde de emekli olabilmeniz için ilk sigortaya tarihiniz önem teşkil etmektedir.
Ayrıca çalışma hayatında bir dönem esnaflık bir dönemde sigortalı olarak özel sektörde veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışmış iseniz hangi kurumdan emekli olacağınızla ilgili bazı kurallar mevcuttur. İlk sigorta başlangıç tarihi 2008’den önce ise çalışılan son 7 yıl içerisinde (2520 gün), 3,5 yıl (1260 gün) hangisinde priminiz daha fazla ise o kurumun şartına göre emekli olunabilir.
Örnek verecek olursak çalışma hayatına 2008 öncesinde başlayan bir kişinin ilgili dönemlerde çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Önemli detay: Yukarıdaki örnekte 2520 gün içerisinde 1620 gün SSK üzerinden prim ödediğinden dolayı SSK şartına tabi olarak emekli aylığı bağlanacaktır.
2008 SONRASI İŞE GİRİŞLERDE SİSTEM DEĞİŞİYOR
2008 sonrasında işe girişlerde ise ilgili yasa ile çalışma hayatınızdaki bütün günleriniz masaya yatırılarak en fazla hangi kurumdan prim ödediyseniz o kurumun şartına göre emekli olabileceksiniz.,
Burada da SSK (4a) 7200 gün ile Bağkur (4b) ve Emekli Sandığı’nda 9000 gün üzerinden prim şartları mevcuttur. Arada 1800 gün fark etmektedir.
ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Eğer yasal düzenleme yapılırsa 2008 öncesi ve sonrası için prim süreleri 7200 gün olacaktır. Özellikle çay ocağı işletmesi, sokak arası bakkal, manav, berber gibi esnaflar Bağkur’a kayıtlı olduğundan dolayı 9000 gün prim şartı 5 yıl daha az prim ödenecektir.
Ayrıca 2008 sonrasında SSK ve özellikle küçük esnaf 7200 gün ile emekli olacağından ötürü eşitlenmiş olup son 7 yıl kuralının bir önemi kalmayacaktır. Sadece küçük esnafa yapılacak olan bir düzenleme ile oluşabilecek mağduriyet kısmen giderilmiş olacaktır.”