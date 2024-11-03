Emeklilik koşulları, son düzenlemelerle birlikte emeklilik ve yaş şartlarına göre şekillenmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılmamak için belirli bir prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gerekiyor. Kademeli emeklilik sistemi, sigortanın başlangıç zamanına göre emeklilik yaşını belirliyor. Emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet ve prim ödeme günlerinin değişmesine göre farklılık göstermektedir. Peki, emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? İşte emeklilik hesaplama tablosu.
Emeklilik, çalışan herkesin hayali olsa da, bu hayali gerçekleştirmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Son yıllarda emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler, emeklilik yaşının artırılması ve prim gün sayısının yükseltilmesi gibi konuları gündeme getirmektedir. Bu durum, özellikle erken emekli olmak isteyen kişileri yakından ilgilendirmektedir. Kademeli emeklilik gibi yeni sistemlerin de gündeme gelmesiyle birlikte, emeklilik şartları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Peki, emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? İşte emeklilik yaş, prim, yıl hesaplama tablosu.
Emeklilik yaşının artması, prim gün sayısının yükselmesi ve kademeli emeklilik gibi konular, emekli olmak isteyen herkesin yakından takip etmesi gereken konulardandır. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, çalışanlara daha esnek bir emeklilik imkanı sunsa da, tam emeklilik için gereken şartların da tamamlanması gerekmektedir. Kademeli emeklilikte yaş ve prim günü şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Peki, emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? Emeklilik yaşı artacak mı?
EMEKLİLİK YAŞI, PRİM VE GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?
Türkiye'de çalışan ve emeklilik için gün sayan vatandaşlar, emeklilikte yaş düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağını, sosyal medyada yayılan iddialar sonrasında araştırıyor. Emeklilikte, yaş, prim ve gün sayısısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. Buna göre; Emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili henüz bir değişiklik Türkiye gündeminde yer almıyor.
EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik yaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda, "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan, şu yanıtı verdi;
"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım." dedi.
Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekti.
Güler, şöyle konuştu: "Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum."
8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.
- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.
- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;
-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak
şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.
5510 sayılı Kanuna göre;
-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak
yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.
Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır. Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.
Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda
ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!
Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür. Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.