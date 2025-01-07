Memur ve memur emeklilerine %11.54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine %15.74 oranında zam yapıldı. Ocak ayı emekli maaşları ve fark ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Refah payı ihtimali ise gündemdeki yerini koruyor. Emekliler maaşlarını belirlenen tarihlerde hesaplarından çekebilecek.
Aralık ayı enflasyonunun %44,38 olarak açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına %15,74 oranında zam yapıldı. Memur ve emekliler, yeni zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. TBMM'de refah payı eklenmesine yönelik çalışmalar da gündemde. Resmi ödeme takvimi henüz açıklanmasa da gözler, zamlı maaşların Banka ve PTT hesaplarına yatacağı tarihte.
2025 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan yada Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığı ile ilgili çalışmanın ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.