Emekliye maaş farkı son dakika yatacak! 1.969 TL hesaplara geçiyor: Emekli sandığı, memur, 4A-4B'li...

FARK ÖDENECEK

2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.

Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor.