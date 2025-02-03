Emekliye maaş farkı son dakika yatacak! 1.969 TL hesaplara geçiyor: Emekli sandığı, memur, 4A-4B'li...

Emeklilere yönelik yapılan yeni düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan artış, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Zam farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması beklenirken, düzenlemeden 3 milyon 870 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor. Peki emeklinin maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam farkı ödemeleri netleşti. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, Şubat ayında hesaplara yatacak ek ödemelerin detayları belli oldu. Peki, kim ne kadar fark alacak? İşte tüm merak edilenler…
SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.
FARK ÖDENECEK
2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.
Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor.
2024 yılının 9 ayında asgari ücret desteğinden yararlanan 1 milyon 469 bin 965 işyerine toplam 38 milyar lira civarında destek sağlandı. SGK en düşük emekli maaş zammının Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
Daha sonra da ilan edilecek tarih ve günlerde 2025 Ocak ayı emekli maaş zam farkının hesaplara yatırılması gerekiyor. SGK veya Bakanlıktan fark ödemesine ilişkin tarih ve gününe ilişkin bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük SGK 4A,4B emekli aylığı tutarı 14 bin 469 liraya yükseltilecek.
SSK, BAĞKUR en düşük emekli aylığı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kararın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.
SSK (4A) TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı.
Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.