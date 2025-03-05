Emekliye maaşa ek 27 bin TL ödeme: En çok promosyonu hangi banka veriyor? Maaş ve bayram ikramiyesi sonrası...

Emekliler İçin Mart Ayı Promosyon Yarışı: Bankalar 27 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni promosyon kampanyaları, Mart ayında hız kazandı. Bankalar arasındaki promosyon yarışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak protokolle birlikte daha da kızışacak. Yeni protokol, emeklilerin promosyon kazançlarını artırmayı hedeflerken, mevcut protokole göre maaş dilimlerine göre promosyon ödemeleri de netleşti. Şu anki uygulamalara göre, bankalar, maaş tutarına göre belirlenen promosyonları emeklilere sunuyor. Ancak, yeni protokolle bu tutarların yükseltilmesi planlanıyor ve bankalar, belirlenen minimum tutarların altında ödeme yapmayacak.