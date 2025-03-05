Emekliye maaşa ek 27 bin TL ödeme: En çok promosyonu hangi banka veriyor? Maaş ve bayram ikramiyesi sonrası...

Bayram ikramiyeleri ve bankaların promosyon fırsatlarıyla milyonlarca emekli, ek gelir sağlamak için fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Mart ayında bankalar arasındaki promosyon yarışının kızışmasıyla emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon teklifleri sunuluyor. Gözler ise bankaların hazırladığı yeni promosyon protokollerine çevrildi. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte emeklileri bekleyen gelişmeler ve kampanyalar…
Milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyeleri ve promosyon fırsatlarında. Mart ayında geçerli olacak promosyon kampanyaları açıklanmaya başlarken, emekliler için en büyük merak konusu ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokol. Bu protokol, emekli maaşlarını taşıyanların bankalardan alacağı promosyon tutarlarını belirleyecek ve yeni fırsatlar sunulacak. Emekliler, bu yeni kampanyaları yakından takip ediyor.
Emekliler İçin Mart Ayı Promosyon Yarışı: Bankalar 27 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapacak
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni promosyon kampanyaları, Mart ayında hız kazandı. Bankalar arasındaki promosyon yarışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak protokolle birlikte daha da kızışacak. Yeni protokol, emeklilerin promosyon kazançlarını artırmayı hedeflerken, mevcut protokole göre maaş dilimlerine göre promosyon ödemeleri de netleşti. Şu anki uygulamalara göre, bankalar, maaş tutarına göre belirlenen promosyonları emeklilere sunuyor. Ancak, yeni protokolle bu tutarların yükseltilmesi planlanıyor ve bankalar, belirlenen minimum tutarların altında ödeme yapmayacak.
Emekliler, 3 yıllık taahhüt sürelerinin bitiminde, eski promosyonlardan kalan süreyi iade etmek ya da yeni promosyonlardan faydalanmak için başvurularını yapabilecek. Mart ayında imzalanması beklenen protokolle birlikte, bankaların sunduğu promosyon miktarları ve ek fırsatlar emekliler için büyük önem taşıyor. Bankaların Mart kampanyalarında ise 27 bin liraya varan promosyon fırsatları dikkat çekiyor. İşte detaylar…
VAKIFBANK:
Vakıfbank, emeklilere 27.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, kredi kartı alıp ayda 1.500 TL harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500 TL, alışveriş toplamı kadar nakit ödeme veriliyor. Bu şekilde, 10 ayda toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapılabiliyor.
ING:
ING, emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı başına 500 TL, 5 talimatla toplam 2.500 TL, Turuncu Hesap’a 75.000 TL ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 TL ödeme yapılmakta. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanana ise 2.500 TL nakit ödeme sağlanıyor.
TEB:
TEB, 21.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, 2 otomatik fatura talimatı verenlere, maaş tutarına bakılmaksızın 9.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
ALBARAKA TÜRK:
Albaraka Türk, emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 6.500 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.400 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 13.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.600 TL promosyon veriliyor. Ayrıca, iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL ek ödeme yapılmakta.
DENİZBANK:
Denizbank, emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere 1.000 TL nakit promosyon da sunuluyor.
QNB:
QNB, emeklilere 16.200 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine yılda 1.200 TL'ye kadar indirim imkanı sunuluyor.
GARANTİ BBVA:
Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL promosyon veriliyor.
TÜRKİYE FİNANS:
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca, emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL ödeme yapılmakta.
HALKBANK:
Halkbank, 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
İŞ BANKASI:
İş Bankası, emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon veriyor.
ZİRAAT:
Ziraat Bankası, emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon veriyor.
ZİRAAT KATILIM:
Ziraat Katılım Bankası, emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.
Emekliler, yeni promosyon fırsatları ve bankaların sunduğu ek imkanlarla daha fazla kazanç elde edebilecek. Mart ayında protokolün imzalanmasının ardından daha fazla gelişme bekleniyor.