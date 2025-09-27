Erken emeklilik müjdesi geldi: BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı erken emeklilik ne zaman çıkacak, şartlar açıklandı mı?

Milyonlarca esnafa erken emeklilik imkanı doğuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme ile SSK ve Bağkur prim günleri eşitlenecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte esnaflar, mevcut sisteme göre 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Hükümet, SSK ve Bağkur’luların prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme için harekete geçti. Bağkur’luların emekli olabilmesi için ödemeleri gereken prim günü sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülecek.