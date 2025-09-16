Fed faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını yakından takip ederken, olası bir faiz indiriminin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz indirirse altın fiyatları ne kadar yükselebilir? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve beklentiler.
Fed’in faiz indirimi beklentisi, altın piyasasında güçlü bir ralli başlatırken fiyatları tarihi zirvelere taşıdı. Uzmanlara göre, faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesi altına olan talebi daha da artırabilir. Böyle bir senaryoda ons altının kısa vadede yeni rekor seviyeleri test etmesi, gram altının ise kur etkisiyle birlikte hızla yükselmesi olası görülüyor.
FED faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığı bir dönemde, “Fed faiz indirirse altın ne kadar çıkar?” sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ancak analistler ve piyasa beklentileri ışığında bazı öngörülerde bulunabiliriz. İşte mevcut veriler ve öngörüler:
Goldman Sachs daha radikal bir senaryoda, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler artarsa altının 5.000 USD seviyesine kadar çıkabileceğini öne sürüyor.
UBS, 2025 sonu için altın beklentisini 3.800 USD/ons, 2026 ortası için 3.900 USD olarak güncelledi.
ANZ de yıl sonu için 3.800 USD, Haziran 2026 için 4.000 USD seviyesini öngörüyor.
Eğer Fed 25 baz puanlık bir indirim yaparsa, analistler ons altını 3.700–3.800 USD bandında fiyatlıyor. Bazı senaryolarda, 4.000 USD üzeri de konuşuluyor.
Fed faiz indirirse altın fiyatları ne olur, yükselir mi düşer mi?
İslam Memiş, gram altının 2026'da ne kadar olacağını da açıkladı. Memiş, şu ifadeleri kullandı: 'Gram altında 4 bin 900 TL’nin altına sarkmalarda 4 bin 850 ve 4 bin 800 TL seviyeleri fırsat olabilir.
Bu yıl için artık 5 bin TL kapısı çalındı. Biz 2026’ya odaklandık. Gram altında 6 bin TL, devamında 6 bin 350 TL seviyeleri hedefimiz. Ons altında ise 4 bin ve 4 bin 250 dolar seviyelerini bekliyoruz.”
Memiş, şu ifadeleri kullandı. “Elinde altın olan kasıma kadar beklesin. Yeni para geçenler için de fırsatlar gelecek. Panikle, korkuyla altın almayın. Kar satışları mutlaka olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme gelir. O düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Sabreden kazanacak.”
Ekonomist Prof. Dr. Ökten, Fed'in yarın faiz indirmesi durumunda bu sürecin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu vurguladı. Yıl sonuna kadar iki toplantı daha olduğunu belirten Ökten, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar ve soru-cevap bölümünden çıkacak alt metinlerin piyasalar için belirleyici olacağını kaydetti.
Prof. Dr. Zeynep Ökten, altının, ülke paralarının değer kaybettiği durumlarda her zaman güvenilir bir yatırım aracı olarak değer kazanmaya devam ettiğini belirtti. Zeynep Ökten, piyasaların Fed'den beklediği faiz indiriminin dolar-euro paritesini etkileyeceğini ve doların değer kaybetmeye devam etmesiyle altının hem küresel hem de Türkiye'de yükseleceğini belirtti.
Ökten, bu faktörlerin de altının yükselişini destekleyeceğini ve 2026'nın ikinci çeyreğine kadar bu sürecin devam edebileceğini öngördüğünü kaydetti.