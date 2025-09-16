Bu yıl için artık 5 bin TL kapısı çalındı. Biz 2026’ya odaklandık. Gram altında 6 bin TL, devamında 6 bin 350 TL seviyeleri hedefimiz. Ons altında ise 4 bin ve 4 bin 250 dolar seviyelerini bekliyoruz.”

Memiş, şu ifadeleri kullandı. “Elinde altın olan kasıma kadar beklesin. Yeni para geçenler için de fırsatlar gelecek. Panikle, korkuyla altın almayın. Kar satışları mutlaka olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme gelir. O düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Sabreden kazanacak.”