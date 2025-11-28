Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLET SATIŞ TARİHİ: Fenerbahçe - Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bugün çıkar mı? FB - GS maç bilet satış fiyatı

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLET SATIŞ TARİHİ: Fenerbahçe - Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak, bugün çıkar mı? FB - GS maç bilet satış fiyatı

09:1828/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine geri sayım sürerken, karşılaşmanın bilet satış tarihi ve fiyatları taraftarların gündeminde ilk sıraya yerleşti. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak dev maç için gözler kulüplerin yapacağı bilet duyurusuna çevrildi.

Futbolseverler nefesini tuttu, sezonun en kritik derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatların nasıl olacağı büyük merak konusu. 1 Aralık 2025’te oynanacak dev randevu için taraftarlar adeta tetikte bekliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 28 Kasım itibariyle satışa sunulması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları hakkında henüz kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilet fiyatları açıklandığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Derbi maçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?