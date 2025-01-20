TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesinde yer alan konutlar için ödenecek peşinat tutarları 155 bin 3,49 TL ile 232 bin 858,73 TL arasında değişirken, taksit tutarları 5 bin 812,63 TL ile 8 bin 732,20 TL arasında değişiyor.