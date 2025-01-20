Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Yavuzeli projesi ile 5 bin 800 TL taksitle 2+1 ve 3+1 nitelikle konut satacak. Peki TOKİ Gaziantep konut satışı ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte Gaziantep Yavuzeli projesi satış takvimi.
TOKİ Gaziantep'te yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Bu projede 190'dan fazla dairenin satılacağı açıklandı. Peki Gaziantep’teki TOKİ konutlarını başvuru nasıl yapılır? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Gaziantep Yavuzeli projesi için başvurular 27 Ocak tarihinde başlıyor. Toplamda 196 adet konutun yer aldığı TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire tipleri bulunuyor.
TOKİ Gaziantep konut satışı başvurusu ne zaman yapılacak?
Son başvuru tarihinin 31 Ocak 2025 olarak açıklandığı TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesi için 2 bin TL başvuru bedeli ödeniyor. Başvuların Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edildiği TOKİ Gaziantep projesinin kura çekilişi 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
TOKİ Gaziantep Yavuzeli hak sahipleri için sözleşmeler ne zaman imzalanacak?
TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesinde yer alan konutlar için;
- Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025 olarak açıklanırken,
- Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 10 Mart 2025 - 14 Mart 2025 olarak açıklandı.
TOKİ Gaziantep konutları ne kadar, ödeme planı nasıl?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Gaziantep Yavuzeli projesinde yer alan konutların fiyatları 1 milyon 550 bin 34,91 TL’den başlıyor, 2 milyon 328 bin TL'ye kadar çıkıyor.
TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesinde yer alan konutlar için ödenecek peşinat tutarları 155 bin 3,49 TL ile 232 bin 858,73 TL arasında değişirken, taksit tutarları 5 bin 812,63 TL ile 8 bin 732,20 TL arasında değişiyor.
Yavuzeli TOKİ’de yer alan 2+1 konutların brüt alanları 87.42 metrekare, net alanları 68.90 metrekare, 3+1 konutların ise brüt alanları 105.48 metrekare, net alanı ise 84.49 metrekare olarak açıklandı.
TOKİ Gaziantep Yavuzeli projesi kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 07 Şubat 2025 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecek.
Gaziantep Yavuzeli projesi satış takvimi