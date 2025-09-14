Görme Biçimleri

Çaresiz DünyaGazze’de savaşın ortasında gıda bir lüks haline gelirken çocuklar yardım kuyruklarında bekliyor. Uluslararası toplumun çaresizliği ya da sessizliği, insani krizleri kalıcı hale getiriyor. Küresel adalet, yıkımın ortasında hayatta kalmaya çalışanlara hâlâ uzak. (Fotoğraf: AA – Ali Jadallah)

Görmek fark etmektir. Dünyanın dört bir yanından çekilen fotoğraflar “kral çıplak” diyor. Bombalar, fakirlik, sömürü, iklim krizi. Tamamı dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen olayları yazmak için kalemler yeterli değil. Fotoğraflar bu acıların sessiz tanığı. Başka bir dünya sadece mümkün değil aynı zamanda zorunlu.

1 /5 Satılık Değil! New York’ta Gazze’deki arazilerin satışıyla ilgili bir emlak etkinliği protesto edildi. “Çalınan Toprakların Satışını Durdurun” sloganıyla düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Siyonist hırsızlık ABD’nin korumasında devam ediyor. (Fotoğraf: Mostafa Bassim / AA)



2 /5 No pasaran! İspanya ülke yönetimi ve halk olarak Filistin’in yanında durmaya devam ediyor. Sokakları dolduran insanlar soykırımın son bulması için seslerini birleştiriyor. İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin bayraklarıyla yapılan gösteri, tüm dünyayı yüreklendiren güçlü bir haykırışa dönüştü. (Fotoğraf: Thomas Coex / AFP)

3 /5 Ağır Yük Afganistan’ın Fayzabad bölgesinde bir satıcı, plastik bidonlarla dolu yükünü taşıyarak tozlu yolları aşıyor. On yıllardır süren savaşlar ve müdahaleler, geride derin bir yoksulluk bıraktı. Küresel sistemin dışladığı coğrafyalar, ağır bir yükü taşımak zorunda. (Fotoğraf: Omer Abrar / AFP)



4 /5 Eski Kitap Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde yeni eğitim yılı öncesi ikinci el kitap tezgahları kuruluyor. Öğrenciler, okul ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamaya çalışıyor. Eğitime erişimdeki zorluklar dünyanın eşitsiz halini bir defa daha gözler önüne seriyor. (Fotoğraf: Issouf Sanogo / AFP)

