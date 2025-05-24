Trafik cezaları 2025 Mayıs ayı itibariyle yeniden artıacak. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Değişiklik, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor. Trafik kurallarına uymayanları ağır cezalar bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ''Karayolları Trafik Kanunu'' değişiklik teklifi, sürücüler için caydırıcı nitelikte pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Hazırlanan teklifle, trafik cezalarında ciddi oranda artış görünüyor. Peki, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali, u dönüşü, alkollü araç kullanımı, drift, makas, emniyet kemeri takmama ceza tutarları ne kadar olacak? İşte yeni trafik cezası tutarları...
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenleme, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor.
YENİ TRAFİK CEZALARI 2025
Teklifle birlikte, tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçlar için uygulanan idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek.
Hurdaya ayrılmış araçların karayolunda kullanılması halinde uygulanan ceza 18 bin 677 TL’den 46 binTL’ye çıkarılacak.
PLAKASIZ ARAÇ CEZASI 46 BİN TL
Plakada tahrifat yapan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 140 bin TL, aynı ihlalin bir yıl içinde iki kez tekrarlanması durumunda ise 280 bin TL olacak.
Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek olup, bir yıl içinde iki kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140 bin TL olarak belirlenecek.
Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140 bin TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280 bin TL ceza uygulanacak.
Takograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanan ceza 4 bin 512 TL’den 75 bin TL’ye yükselecek.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye çıkarılacak.
BAŞKASININ EHLİYETİNİ KULLANMA CEZASI: 40 BİN TL OLUYOR
Başkasının ehliyetini kullananlara cezalar artırılırken, ehliyetleri geçersiz olan sürücülere verilen ceza 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak ve geçici süreliğine ehliyetine el konulacak.
ABARTI EGZOZ CEZASI: 16 BİN TL
Mevzuata uygun olmayan araçlar için verilen cezalar artırılacak. Abartılı egzoz kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 9 bin 267 liradan 16 bin liraya çıkarılacak. Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi, yan koruma çerçevesi, devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatların bulunmaması halinde uygulanacak olan cezalar artırılacak.
KIRMIZI IŞIK CEZASI ARTTIRILIYOR
Kamyon, çekici veya tankerlerin çok şeritli yollarda belirli şeritleri kullanmaları zorunlu hale getirilirken kurallara aykırı davrananlara para cezası ile trafikten men yaptırımı uygulanacak. Ters yönde araç kullanan, makas atan, trafiği durduracak şekilde şerit değiştirme gibi davranışlara uygulanacak cezalar artırılırken, bu eylemlerin tespit edilmesi halinde sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak ve araçlar trafikten menedilecek.
SALDIRI İÇİN ARAÇTAN İNENE 180 BİN TL CEZA
Ayrıca trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip edip, araçtan inerek saldıranlara 180 bin lira para cezası verilecek; 60 gün ehliyetine el koyma, araçların menedilmesi yaptırımı yanında Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılacak. Sürücü belgesinin iadesinden önce psikoteknik değerlendirme şartı da getirilecek.
DUR İKAZINA UYMAYANA TRAFİKTEN MEN VE EHLİYETE EL KOYMA
Güvenlik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine rağmen 'dur' ikazına uymayarak kaçanlara verilen idari para cezaları artırılacak, sürücü belgesi geri alınacak ve araçlar trafikten menedilecek.
KIRMIZI IŞIK CEZASI TEKRARA GÖRE KATLANACAK
Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 25 BİN TL'DEN 150 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLECEK
Öte taraftan alkollü araç kullananlara verilen para cezası 9 bin 267 liradan 25 bin liraya, yıl içinde tekrarı halinde 50 bin, ikinci tekrarda 150 lira para cezası verilecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımına verilen cezalar 47 bin liradan 150 bin liraya çıkarılacak.
ARAÇ BAŞINDA UYUŞTURUCU KULLANANA 150 BİN TL PARA CEZASI
Ayrıca uyuşturucu ve alkol maddelerinin kullanımına ilişkin test yapmayan sürücülere ise 150 bin lira para cezası verilecek.
AMBÜLANSA YOL VERMEYENE 15 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN
Ambulanslara ya da itfaiye araçlarının geçişine engel olanlara uygulanacak idari para cezası 15 bin lira olacak ve araçlar trafikten uzaklaştırılacak.
TAKİP MESAFESİNE UYMAMA CEZASI ARTIYOR
Geçiş üstünlüğü ve takip mesafesine uymayanlara verilen para cezası artırılacak. Kavşaklardaki geçiş üstünlüğüne uymayanlara 5 bin lira ceza verilecek.
MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETE 46 BİN TL
Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçları akrobatik hareketlerle kullananlara 46 bin lira idari para cezası verilip, ehliyet belgesine geçici süreliğine el konulacak.
DRİFTE 46 BİN LİRA CEZA
Drift yapan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek, ehliyetine el konulacak. Sürücüler ehliyetlerini yeniden almak istediklerinde psikoteknik değerlendirmelere girecek.
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEYENE VE CEP TELEFONU KULLANANA DA GEÇİT YOK
Yüksek sesle müzik dinleyenlere ve seyir halindeyken cep telefonu kullananlara verilen para cezaları artırılıyor. Cep telefonu ihlalini yıl içerisinde 3 kez yapan sürücülerin ehliyetlerine 90 günlüğüne el konulacak.
EMNİYET KEMERİ VE KASK CEZASI DA ARTIYOR
Emniyet kemeri veya kask kullanımının artırılması için ceza tutarlarının artırılması öngörülürken kuralın yıl içerisinde 3 kez ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri geri alınacak ve sürücü belgesinin teslimi için ek yükümlülükler getirilecek.