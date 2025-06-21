PLAKASIZ ARAÇ CEZASI 46 BİN TL

Plakada tahrifat yapan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 140 bin TL, aynı ihlalin bir yıl içinde iki kez tekrarlanması durumunda ise 280 bin TL olacak.

Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek olup, bir yıl içinde iki kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140 bin TL olarak belirlenecek.

Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140 bin TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280 bin TL ceza uygulanacak.

Takograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanan ceza 4 bin 512 TL’den 75 bin TL’ye yükselecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye çıkarılacak.















