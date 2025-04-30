Bugün ve yarın 30 Nisan-1 Mayıs 2025 hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak. Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini paylaştı. 30 Nisan Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminleine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak yağışlar beklenirken; Muğla ve Toroslar'da yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 30 Nisan-1 Mayıs 2025 hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte, 30 Nisan hava durumu tahmini...
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGÂR
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
30 NİSAN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Hatay dışında) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı