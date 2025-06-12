İsminiz bu listede olabilir: Banka hesapları TMSF'ye devredilecek

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında, hak sahibinin 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapmadığı ya da yazılı talimat vermediği hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu tür hesaplar ve içindeki bakiyeler, yasal süre dolduğunda TMSF’ye aktarılıyor.