İsminiz bu listede olabilir: Banka hesapları TMSF'ye devredilecek

Bankalarda 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar için kritik uyarı yapıldı. Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların, 13 Haziran 2025 mesai bitimine kadar sahipleri tarafından alınmaması halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği bildirildi.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında, hak sahibinin 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapmadığı ya da yazılı talimat vermediği hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu tür hesaplar ve içindeki bakiyeler, yasal süre dolduğunda TMSF’ye aktarılıyor.
Son gün 13 Haziran
Bankalar, Şubat ayı itibarıyla zamanaşımına uğrayan hesapların listesini dört ay süreyle kendi internet sitelerinde duyurdu. Adı listede yer alan vatandaşlar, 13 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili banka şubesine geçerli kimlik belgeleriyle başvurarak hesaplarını geri alabilecek.
Sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, bankaların resmi web siteleri aracılığıyla da ilgili listelere ulaşmak mümkün.
TMSF’ye devredilecek hesaplar arasında neler var?
Mevduat hesaplarının yanı sıra, emanet, alacak ve katılım fonları da bu kapsamda yer alıyor.