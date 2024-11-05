Yeni yıl yaklaşırken işsizlik maaşı kamuoyunun gündeminde geniş yer tutmaya başladı. Ocak ayında yeniden belirlenecek asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşında da artış yaşanacak. Peki, 2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında işsizlik maaşının ne kadar olabileceğine dair tahminini açıkladı.
Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte pek çok ödenek de değişiklik yaşanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücreti gibi pek çok kalemi etkileyecek. Bu kalemlerden en çok merak edilenlerden birisi de hiç şüphesiz ki işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği. Peki, işsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?
İşsizlik maaşı ne kadar artacak 2025?
SGK uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında yılbaşında işsizlik maaşının ne kadar artacağını hesapladı. İşsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.
SGK uzmanı yazısında, "Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 15 bin 880,54 TL tutarında ödenek verilmektedir. Hâlen uygulanmakta olan bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecektir" ifadelerine yer verdi.
En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
En düşük ya da taban işsizlik maaşı olarak adlandırılan tutar, asgari ücretin %40’ına denk gelir. Buna göre asgari ücret 2024 yılı için 17,002 TL belirlendiğinden eğer çalışan işsizlik maaşını en düşük yani taban oran üzerinden alacaksa 2024 itibariyle 7,940 TL aylık işsizlik maaşı alır.
En Yüksek İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
En yüksek veya tavan işsizlik maaşı da asgari ücretin artışı ile birlikte yükseliş göstermiştir. Bu kapsamda bir kişinin en yüksek tutarda alabileceği işsizlik maaşı 2024 itibariyle 15,880 TL olarak belirlenmiştir.
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?
İşsizlik maaşı almak için Kanun kapsamında belirlenmiş olan şartlara uyum sağlayarak başvuru yapılması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvuru için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
● Söz konusu kişinin hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvurusu gerekmektedir. Başka bir deyişle 30 günü aşan başvurular -mücbir haller dışında- işleme alınmamaktadır.
● Başvuru için kişiye en yakın İŞKUR birimine veya İŞKUR’un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden başvuru yapılmaktadır.
● Kişinin işten çıkış ve şartlara uygunluğuna bakılarak işsizlik maaşı bağlanmaktadır.
Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?
İşsizlik maaşı alacak olan kişiler ilgili Kanun kapsamında belirlenmiştir. Buna göre işsizlik maaşı alabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:
● Kendi isteği veya iş tanımına aykırı bir şekilde işten ayrılmamış olmak,
● SGK kapsamında sigorta ve primlerinin eksiksiz olarak yatırılmış olması,
● İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapanlar,
● Hizmet akdinin fesih edilmesinden önceki süreçte kesintisiz 120 gün boyunca çalışanlar,
● En az 600 gün prim ödemesi olanlar işsizlik maaşına başvuru yaparak bu maaştan yararlanabilirler.