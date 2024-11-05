Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte pek çok ödenek de değişiklik yaşanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücreti gibi pek çok kalemi etkileyecek. Bu kalemlerden en çok merak edilenlerden birisi de hiç şüphesiz ki işsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği. Peki, işsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?