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SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıldönümüne özel gösteri! Ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıldönümüne özel gösteri! Ne zaman, saat kaçta yapılacak?

10:4828/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek.İstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, SOLOTÜRK’ün bugün kent üzerinde tanıtım ve prova uçuşları yapacağını duyurdu. Peki, İstanbul'un fethi SOLOTÜRK uçuşu ne zaman, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek. 27 Mayıs 2025 tarihinde çevre tanıma ve prova uçuşu yapılacak.

SOLOTÜRK İstanbul Fethi gösterisi ne zaman?


İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİNE İLİŞKİN RESMİ DUYURULAR

Valilikten yapılan paylaşımda "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK'in resmi hesabından yapılan açıklamada; "SOLOTÜRK, İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanında gösteri uçuşu icra etmeye geliyor. Tüm İstanbulluları fetih gösterimize bekliyoruz." denildi.

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