Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Müslümanlar için en özel gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nde mesajlar ile tebrikler yapılacak. İyi dilekler hem sosyal medyadan hem de sms ile gerçekleştirilecek. Sizler de derlediğimiz yazımızdan, 2025 Kadir Gecesi için en güzel, anlamlı, dualar içeren ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını tüm sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. İşte Kadir Gecesine özel mesajlar.
Her sen olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. Bu özel günde ayrıca tebrik mesajları da paylaşımlar arasında yer alacak. Kadir Gecesi için iyi temennilerde bulunmak, hayırlı olmasını dilemek için sizler de hazırladığımız Kadir Gecesi mesajlarından faydalanabilirsiniz. İşte 2025 yılına özel anlamlı, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları.
KADİR GECESİ MESAJLARI 2025
"Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede dualarımızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller!"
"Bu gece edilen dualar, dökülen gözyaşları, yapılan ibadetler kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Rabbim, bu mübarek gecenin hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun!"
"Bu mübarek gecede dualarımız birbirimize olsun. Rabbim kalplerimizi sevgiyle, hanemizi huzurla doldursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Sevgi, huzur ve birlik içinde nice Kadir Geceleri geçirmek dileğiyle… Dualarda buluşmak ümidiyle!"
"Bu gece, tüm güzellikleriyle gönüllerinize huzur versin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim."
"Bu gece yalnızca dualar değil, iyilikler de göğe yükselsin. Mazlumları unutmayalım, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatalım. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Kadir Gecesi, paylaşmanın, affetmenin ve yardımlaşmanın en güzel vaktidir. Rabbim bizleri merhametiyle kuşatsın!"
"Bu mübarek gecede dua ile birleşelim, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Rabbim hepimizi affına ve rahmetine mazhar eylesin!"
"Bu gece, Kur’an’ın kalplere doğduğu gecedir. Onu okuyarak, anlayarak ve yaşayarak değerlendirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Kur’an’ın nurlu yolunda yürümek dileğiyle, bu mübarek gece hepimize huzur ve esenlik getirsin."
"Kadir Gecesi, affın ve bağışlanmanın kapılarının ardına kadar açıldığı gecedir. Rabbim bizleri de affolunan kullarından eylesin!"
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre,
Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ışığında Kadir Gecesi ile ilgili şu hususların ön plana çıktığını görmekteyiz:
1. Bu gecede Kur’an indirilmeye başlanmıştır.
2. Bu gece Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Peygamberlik vazifesinin başladığı bir gece.
3. Bu gece Kur’an ve insan buluşmasının ilk yaşandığı bir gece.
4. Kadir gecesinde insan ile buluşan Kur’an’ın ilk ayetleri ise “oku”dur. Kur’an-ı, Peygamberimizi, hayatı, alemi, kendimizi okumalı, Rabbimize yönelmeliyiz.
5. Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününde aramalıyız.
6. Ramazan ayının son on günü geldiğinde diğer zamanlarda yapmış olduğumuz ibadetleri biraz daha artırmalıyız.
7. Bu gece içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.
8. Bu gece Cebrail (a.s.) ve melekler Allah’ın izniyle her türlü iş için dünya semasına inerler.
9. Bu gece tan yerinin aydınlanmasına kadar esenliktir.
10. Kadir gecesinin farkında olan, ihya eden insan için bağışlanma, esenlik, dünyevi ve uhrevi birçok güzellikler mevcuttur.
11. Kandil geceleri birlik ve beraberliğimiz için birer ganimettir. Bu gecelerde birbirlerimizi unutmamalı, hayır ve duada bulunmalıyız.