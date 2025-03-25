KADİR GECESİ MESAJLARI 2025





"Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun!"





"Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede dualarımızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller!"





"Bu gece edilen dualar, dökülen gözyaşları, yapılan ibadetler kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!"





"Rabbim, bu mübarek gecenin hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun!"







