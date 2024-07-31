Karnın sağ üst tarafında meydana gelen ağrılar, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu tür ağrılar genellikle karaciğer problemleri, safra kesesi iltihabı veya mide ülseri gibi rahatsızlıkların habercisi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık uzmanları, bu tür semptomların ciddiye alınması gerektiğini ve doğru tanı için tıbbi muayenenin önemini vurguluyor.
Karnın sağ üst tarafında ağrı, birçok kişi tarafından sıkça yaşanan bir rahatsızlıktır ve genellikle karaciğer, safra kesesi veya mideyle ilgili sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Karaciğer iltihabı, safra kesesi taşları veya ülser gibi durumlar bu tür ağrılara neden olabilir. Bu semptomların altta yatan sağlık sorunlarını anlamak ve uygun tedavi sürecine geçmek için profesyonel tıbbi yardım alınması önerilmektedir. Ağrının nedeni tam olarak belirlenmeden geçiştirilmemesi, potansiyel sağlık risklerinin önlenmesi açısından önemlidir.
Karın ağrısı başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?
Karın sağ üst bölümünde olan ağrılardan karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları ve ülser sorunları sorumlu olabilir. Karın sol üst bölümünde olan ağrılarının sebebi dalak, pankreas, ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir. Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir. Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi olabilir.
Karın sağ alt bölümünde olan ağrılarda apandisit, idrar sorunları, dış gebelik sorunu, yumurtalık sorunları, fıtık boğulması, safra kesesi ve yolları sorunları düşünülmelidir
Safradan şüphe edilebilir
Birden bire ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karın ve sırt ağrısı, kaşıntı gibi belirtiler safra kesesi problemlerine işaret edebiliyor. Safra kesesi taşı ve polipleri yaşam kalitesini düşüren ve gerekli önlemler alınmadığında hayatı tehdit eden ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Safra kesesi hastalıklarının tedavisinde ise kapalı yöntem olarak tanımlanan “Laparoskopik kolesistektomi cerrahisi” hastaya önemli konfor sağlıyor.
Safra kesesi yiyeceklerin sindirilmesi ve vitamin sentezine yardım ediyor
Halk arasında öd kesesi olarak da bilinen safra kesesi, karaciğerin ön yüzünde yer alan ve karaciğerin salgıladığı safrayı depolayan organdır. Yemekle beraber salınan enzimler sayesinde safra kesesi kasılarak içerisindeki safrayı kanallar vasıtasıyla oniki parmak bağırsağına bırakır. Pankreas enzimleriyle de karışan safra, besinlerin sindirilmesinde ve özellikle yağda çözünen A vitamini, D vitamini, E ve K vitaminleri gibi bazı vitaminlerin sentezlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Safra kesesinde en çok taş ve polip görülüyor
En sık karşılaşılan safra kesesi hastalıkları arasında safra taşı ve polipler ( urlar). gelmektedir. Safra kesesi kanserleri nadir olmakla beraber tedavileri çok daha komplike olan hastalıklardır Bunların dışında safrayı boşaltma bozuklukları gibi fonksiyonel problemler ve paraziter hastalıklar da safra kesesi rahatsızlıkları arasında yer almaktadır.
Kadınlarda daha sık görülüyor
Safra kesesi taşları daha çok kadınlarda görülmektedir. Bu hastalık ağırlıklı olarak kilolu, çok doğum yapmış, 40’lı yaşları geçmiş olan kadınların hastalığı olarak bilinse de son yıllarda genç yaş grubunda ve erkeklerde de sıklıkla izlenmektedir.
Tedavinin geciktirilmesi hayati risk oluşturur
Safra kesesinde taş oluşumu veya başka bir hastalıktan dolayı organın iyi çalışamaması durumunda hazımsızlık, gaz şikayetleri, karnın sağ üst tarafında ağrı, sırt ağrısı gibi şikayetler görülebilmektedir. Safra taşı ile beraber sık görülen iltihaplanma durumlarında ciddi karın ve sırt ağrısı, bulantı, kusma, ateş ile titreme ortaya çıkmaktadır. Özellikle 5 mm’den küçük taşların ve safra çamurunun kanallara düşerek safra akışını engellemesi, idrar renginde koyulaşma, göz ve vücutta sararma ile ciltte kaşıntı şeklinde kendini belli etmektedir. Safra hastalığına enfeksiyonun da dahil olması kolanjit denilen ciddi ateş, tansiyon düşüklüğü, karaciğer apsesi ve sepsise kadar giden bir sürece neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda hızlı tedavi sağlanamadığında hayati risk yaratacak ciddi tablolar görülebilmektedir.