KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2025: TEFE TÜFE Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayına yaklaşırken, milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevirdi. Her ayın başında duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları, kira artışlarında temel belirleyici unsur olarak kabul ediliyor. 2025 yılı Haziran ayı için uygulanacak kira artış oranı da Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak oran, konut kiralarında yasal sınır olarak uygulanacak. Peki, Haziran 2025 kira artışı ne kadar olacak? Beklenen enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…