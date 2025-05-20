KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2025: TEFE TÜFE Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, bu ay uygulanacak zam oranına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs enflasyon verileri, 2025 Haziran kira artış oranını da belirleyecek. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, özellikle konut kiralarında yasal sınır olarak uygulanıyor. Gözler şimdi 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Kira artış oranının belli olmasıyla birlikte kiracılar yeni dönemde ödeyecekleri tutarı net olarak öğrenebilecek.
Haziran ayına yaklaşırken, milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevirdi. Her ayın başında duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları, kira artışlarında temel belirleyici unsur olarak kabul ediliyor. 2025 yılı Haziran ayı için uygulanacak kira artış oranı da Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak oran, konut kiralarında yasal sınır olarak uygulanacak. Peki, Haziran 2025 kira artışı ne kadar olacak? Beklenen enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bununla birlikte 2025 Mayıs ayı kira artış oranı da netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.