Ekranların sevilen yarışma programlarından Masterchef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Tv8'de yayınlanan ve geniş izleyici kitlesi bulunan yarışmada sezonun şampiyonu bu akşamki finalde belli oldu. Finale kalan yarışmacılardan Onur Üresin ile Kerem Bilginer arasında kıyasıya geçen mücadele sonucunda Masterchef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu Onur Üresin oldu. Peki Masterchef'te şampiyonluk ödülü ne ve ne kadar alacak? İşte sezon finalinden tüm detaylar...
2011 yılında yayınlanmaya başlayan İngiltere kökenli aşçılık yarışmasında 2024-2025 sezon finali bu akşam Tv8'de ekranlara geldi. Masterchef Türkiye'nin jürilerinden Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna karşısına çıkarak en iyi tabağı sunmaya çalışan final yarışmacılarından Onur Üresin ve Kerem Bilginer arasından, tabağı daha fazla beğenilen Onur Üresin MasterChef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu seçildi.
MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef'in 2024-2025 yılı 8. sezon şampiyonu Onur Üresin oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEYDİ?
MasterChef Türkiye’nin bu sezonki büyük ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki MasterChef ödülleri göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da yarışmanın şampiyonuna önemli bir ödül verilmesi bekleniyor.
Geçmiş sezonlarda MasterChef şampiyonlarına genellikle 0 kilometre lüks otomobiller hediye edilmişti. Ayrıca, yarışmanın kazananları yarışmanın prestiji sayesinde kariyerlerinde önemli fırsatlar elde ettiler. Bu sezon ise büyük ödülün, para ödülü veya değerli bir hediye şeklinde olması bekleniyor.
MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?
Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.
ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, yarışma için işinden ayrıldı. Hazırladığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı MasterChef Kerem Sabrina Roman Bilginer ile evlidir.
MASTERCHEF ONUR KİMDİR?
MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin, çeşitli mutfaklar da çalıştı.
19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Flying şeflik yaptıktan sonra çeşitli mutfaklarda çalışan yarışmacı İnstagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek tariflerini paylaşıyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞ DÖNEM ŞAMPİYONLARI KİMLER?
Masterchef Türkiye'de ilk şampiyon 2011 yılında Muzaffer Şenduran olmuştu. Sonrasıda sırasıyla 2. sezonda Uğur Kardaş, 3. sezonda Cemre Uyanık, 4. Sezonda Serhat Doğramacı, 5. sezonda Eren Kaşıkçı, 6. Sezonda Metin Yavuz, 7. Sezonda Esra Tokelli olmuştu.
USTA SANATÇI MASTERCHEF FİNALİ'NDE
Masterchef Türkiye yarışmasının final bölümü bu akşam ekranlara geldi. Eski yarışmacılar, finale kalan yarışmacıların aileleri ve bir çok ünlü isim de final için stüdyodaki yerini aldı. Finali izleyen isimlerden biri de usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'di.