2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte MEB ilk ara tatil ve yarıyıl tatili tarihi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılında okullar 8 Eylül'de açılıyor. Ancak okula yeni başlayacak.
Uyum haftası ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.
Birinci dönem ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili olan ilk ara tatil ise 10-14 Kasım tarihlerinde yaşanacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ya da 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.
İkinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart tarihlerine denk gelecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
İkinci dönem 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık üç aylık bir yaz tatiline girmiş olacak.