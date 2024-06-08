YKS soruları ve cevaplarına ilişkin bilgilendirmeler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. TYT cevap anahtarı, osym.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, cevap anahtarına telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla erişebilecekler. TYT oturumlarında toplam 120 soruya yanıt verecek olan öğrenciler, Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarında ter dökecekler. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, sınav tamamlandıktan sonra puan hesaplaması yapmaya başlayacak. YKS oturumlarında değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecektir. Adayların standart puanı, ham puanları, o testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak hesaplanacak. Puan hesaplamasında adayların puanı en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecektir.