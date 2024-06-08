2024 TYT soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin katılımıyla 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştiriliyor: AYT, TYT ve YDT. Üniversite sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Cumartesi günü 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılıyor. TYT oturumunda adaylara Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik'ten 40 ve Fen Bilimleri'nden toplam 20 soru yöneltilecek. TYT oturumları sabah saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. Sınav tamamlandıktan sonra, öğrenciler karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını YKS soruları ve cevap anahtarıyla öğrenebilecekler. YKS soruları ve cevap anahtarı, osym.gov.tr adresinde erişime açılacak.
YKS soruları ve cevaplarına ilişkin bilgilendirmeler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. TYT cevap anahtarı, osym.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, cevap anahtarına telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla erişebilecekler. TYT oturumlarında toplam 120 soruya yanıt verecek olan öğrenciler, Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarında ter dökecekler. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, sınav tamamlandıktan sonra puan hesaplaması yapmaya başlayacak. YKS oturumlarında değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecektir. Adayların standart puanı, ham puanları, o testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak hesaplanacak. Puan hesaplamasında adayların puanı en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecektir.
YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenecek YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenleniyor.
Öğrenciler YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne 9 Haziran Cumartesi günü katılıyor. TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.
TYT soruları ve cevap anahtarının yarın düzenlenecek AYT ve YDT
oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
YKS soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla TYT soruları ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.
YKS cevap anahtarı ekranı osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Cevap anahtarı duyurusu resmi sitenin yanı sıra ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılıyor.“YKS soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek.
YKS cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtları A,B,C,D ve E şıkki halinde görüntülenebilecek.Hatırlatma: Cevap anahtarı sayfasında doğru yanıtlar en alt kısımda yer alıyor. Adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi cevaplarını sorulara göre sayfanın en alt bölümünden görüntüleyebilir.
SONUÇLAR İÇİN ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI BEKLEYECEK
8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumu sınav sonuçları için takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.
Sınav sonuçları ekranında adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası AYT, YDT puanları ve başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.
YKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
YKS’de AYT, TYT ve YDT puanları 100-500 puan arasında hesaplanacaktır. SInavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Standart puan hesaplanırken testlere verilen doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ilgili adayın testten almış olduğu ham puan hesaplanacak. Ham puanlar ve o testin ortalama ve standart sapması bulunarak toplam puan hesaplanacak.