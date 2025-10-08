Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı son dakika duyurusu geldi! esube.iskur.gov.tr: İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı Başvuru Ekranı

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci başladı. Adaylar, 13 Ekim’e kadar İŞKUR e-şube platformu üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.