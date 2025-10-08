Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı son dakika duyurusu geldi! esube.iskur.gov.tr: İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı Başvuru Ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular, 13 Ekim 2025 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci başladı. Adaylar, 13 Ekim’e kadar İŞKUR e-şube platformu üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr", "yhgm.saglik.gov.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor. Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.