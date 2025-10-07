Sağlık Bakanlığı, 2.753 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR sistemine kayıt yaptırması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ilk alımında 81 ilde temizlik görevlisine, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı gerçekleştirmişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı hangi illerde olacak, başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, başvurulara ilişkin son durum.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sözleşmeli personel alımlarında ikinci etap başvurular başladı. Bu kapsamda, farklı branş ve illerde görevlendirilecek adaylar için başvurular ÖSYM üzerinden alınırken, 2 bin 753 sürekli işçi alımı ise İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru ekranının kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, il ve branş dağılımı ile birlikte başvuru şartlarının da duyurulmasını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler olacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sürecini ÖSYM üzerinden yürütüyor. 2 bin 753 işçi alımı başvuru süreci ise İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. İşçi alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer illerin de olması bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak adaylardan o ilde yaşama şartı aranmamıştı. Benzer şekilde bu alımlarda da şart olması beklenmiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yada Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları şöyle olmuştu: "3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"
İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla giriş yapılarak gerçekleştirilecek.İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor.
Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise “ İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.