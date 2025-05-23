Semerkant nerede, hangi ülkede? Semerkant hakkında bilmeniz gerekenler

Tarih boyunca birçok uygarlığın iz bıraktığı Semerkant, yalnızca Özbekistan’ın değil, tüm Orta Asya’nın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zengin geçmişi, görkemli mimarisi ve stratejik konumuyla hem tarihçilerin hem de gezginlerin ilgi odağı olan bu şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.