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SGK yıpranma payı ile emeklilik müjdesi çıktı! Yeni liste açıklandı: Erken emekli edecek 45 meslek...

SGK yıpranma payı ile emeklilik müjdesi çıktı! Yeni liste açıklandı: Erken emekli edecek 45 meslek...

09:2723/10/2024, الأربعاء
G: 23/10/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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SGK 2024 erken emeklilik yıpranma payı kapsamına giren meslek grupları güncellenmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, toplamda 45 meslek grubu için bu kapsamı genişletti. Yeraltı maden işçileri, demir-çelik fabrikası çalışanları, asit üretimi yapan işçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personeli, emniyet mensupları, MİT çalışanları, ceza infaz kurumu görevlileri, basın mensupları, su altı çalışanları, çimento fabrikası ve termik santral işçileri, sağlık çalışanları ve cam işlerinde çalışanlar erken emeklilik için yıpranma payı hakkından yararlanabilecek.

SGK’nın 2024 yılı için açıkladığı erken emeklilik yıpranma payı meslek grupları, emeklilik için gün sayan çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Erken emeklilik yıpranma payı hangi mesleklere veriliyor?” sorusu gündemdeyken, bu hakka sahip mesleklerin emeklilik maaşına olan etkisi de araştırılıyor. Yıpranma hakkı ile bazı mesleklerde çalışanlar 45 yaşında bile emekli olabiliyor. SGK tarafından yayınlanan yıpranma payı ile erken emekliliğe hak kazanan meslekler listesi merakla takip ediliyor. Peki, SGK erken emeklilik yıpranma payı hangi meslekleri kapsıyor ve bu hak nedir? İşte detaylar ve erken emeklilik fırsatı sunan meslekler...

ERKEN EMEKLİLİK YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak meslekler listesini SGK yayınlıyor. Bu kapsamda 45 meslek kolunda çalışanlar erken emekli olabiliyor.

Bu mesleklerin arasında; yeraltı maden işlerinde, demir-çelik fabrikalarında, asit üretimi yapan yerlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında, emniyette, MİT’te, ceza infaz kurumlarında, basın yayın mesleğinde, su altında, çimento fabrikalarında, termik santrallerde, sağlık alanında, cam işlerinde çalışanlar yer alıyor. Bu işlerde çalışanlar erken emekli olabiliyor.

SGK ERKEN EMEKLİLİK YIPRANMA PAYI MESLEK GRUPLARI

SGK 45 meslek grubu için erken emeklilik yıpranma payı kapsamını genişletti.

Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik için yıpranma payı hakkını 45 meslek grubuna daha tanıdı.

SGK tarafından yapılan duyuruya göre 45 meslek grubu için zor çalışma şartları ve tehlikeli işlere uygulanan yıpranma payı verileceği ifade edildi.

Yıpranma payı alacak 45 meslek grubundan bazıları:

1-Madenciler (yeraltı çalışanları)

2-Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler)

3-Polisler ve MİT mensupları

4-Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları

5-Basın çalışanları (gazeteciler)

6-İtfaiyeciler

7-Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

8-Cıva üretim tesislerinde çalışanlar

9-Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar

10-Cam fabrikası ve atölye çalışanları

11-Çimento fabrikasında çalışanlar

12-Cezaevi ve infaz kurumu personeli

Bu meslek gruplarının yanı sıra SGK’nın resmi internet sitesinde, yıpranma payı hakkına sahip toplam 45 meslek grubunun tam listesine ulaşabilirsiniz.

Yıpranma hakkından yararlanmak için gerekli şart nedir?

Çalışanın yıpranma payı kapsamında olan işlerde en az 3600 gün çalışmış olması lazım. Ayrıca yaş haddinden indirime hak kazanmak için 3600 koşulu da bulunuyor.

Nasıl uygulanıyor?

Her 360 günlük çalışma karşılığında ilave gün veriliyor. İlave hizmet süresi en fazla 5 yıl veriliyor ve verilen bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indiriliyor.

Bu süreler için emekli ikramiyesi de ödeniyor. Yer altı işlerinde çalışanlar için süre sınırlaması uygulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlü personeli için 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilebiliyor.

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