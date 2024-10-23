SGK yıpranma payı ile emeklilik müjdesi çıktı! Yeni liste açıklandı: Erken emekli edecek 45 meslek...

SGK’nın 2024 yılı için açıkladığı erken emeklilik yıpranma payı meslek grupları, emeklilik için gün sayan çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Erken emeklilik yıpranma payı hangi mesleklere veriliyor?” sorusu gündemdeyken, bu hakka sahip mesleklerin emeklilik maaşına olan etkisi de araştırılıyor. Yıpranma hakkı ile bazı mesleklerde çalışanlar 45 yaşında bile emekli olabiliyor. SGK tarafından yayınlanan yıpranma payı ile erken emekliliğe hak kazanan meslekler listesi merakla takip ediliyor. Peki, SGK erken emeklilik yıpranma payı hangi meslekleri kapsıyor ve bu hak nedir? İşte detaylar ve erken emeklilik fırsatı sunan meslekler...