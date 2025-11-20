Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci, 2025 yılında yeniden kritik bir aşamaya ulaştı. Kamuda ve bağlı kuruluşlarda görev yapan yüz binlerce taşeron işçi, TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa düzenlemesinden gelecek karara odaklanmış durumda. Düzenleme ile hem iş güvencesinin sağlanması hem de sosyal hakların iyileştirilmesi hedefleniyor.