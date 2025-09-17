Milli teknoloji hamlesinin en büyük TEKNOFEST İstanbul, Atatürk sahnesi Havalimanı’nda başladı. Bu yıl 13. kez düzenlenen festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler gibi dopdolu etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. 17-21 Eylül tarihlerinde yeniden İstanbul’da gerçekleştirilecek. Peki, Teknofest'e nasıl gidilir? Girişler ücretli mi, nasıl kayıt olunur? İşte ayrıntılı bilgiler.
TEKNOFEST NE ZAMAN 2025?
T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını 17 Eylül Çarşamba günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.
TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?
2025 Teknofest İstanbul, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon şölenlerinden biri olarak, bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmeye hazırlanıyor; festival, İstanbul’un sembolik alanlarından biri olan Atatürk Havalimanında teknoloji tutkunlarını buluşturacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında havacılık, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda 54 ana kategori ve 127 alt kategoride yarışmalar sunarken, 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteğiyle genç mucitlere ilham veriyor. Ziyaretçiler, roket yarışmalarından insansız sistemlere kadar geniş bir yelpazede sergileri ve hava gösterilerini deneyimleyebilecek; güncel yer bilgisi ve program detayları için www.teknofest.org adresini takip edebilirsiniz.
ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı, Teknofest İstanbul'un geleneksel ev sahibi olarak, festivalin kalbi konumunda yer alıyor ve bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival alanına ulaşmak için en pratik seçeneklerden biri, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmak; bu hat, Yenikapı'dan başlayıp havalimanı terminaline kadar uzanıyor ve festival süresince seferler 6 dakika aralıklarla yoğunlaştırılıyor. Alternatif olarak, Marmaray ile Yeşilyurt İstasyonu'na inip oradan İETT ring otobüslerine aktarma yapmak mümkün; bu ringler, Yeşilyurt Marmaray Durağı ile etkinlik alanı arasında direkt sefer düzenliyor. Eğer metrobüs tercih ederseniz, Söğütlüçeşme-Avcılar hattından Ataköy-Şirinevler durağında inerek metro hattına geçebilirsiniz. Festival için önceden planlama yapmak, özellikle yoğun günlerde trafiği atlatmak adına faydalı; detaylı güzergah haritaları için İstanbul Valiliği'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Özel araçla Atatürk Havalimanı Teknofest alanına ulaşmak isteyenler, TEM veya E-5 otoyollarını kullanarak Yeşilyurt Mahallesi'ne yönelebilir, ancak otopark kapasiteleri sınırlı olduğundan Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı veya havalimanı girişindeki katlı otoparkları tercih etmek öneriliyor.
Festival süresince İETT ring seferleri Yeşilyurt Marmaray Durağı'ndan etkinlik alanına direkt ulaşım sağlarken, Pendik veya Halkalı tren istasyonlarından Marmaray ile aktarma yaparak da kolayca varabilirsiniz. Ziyaretçiler, ücretsiz giriş avantajından faydalanırken, hava gösterileri ve atölye etkinlikleri için erken gelmek idealdir; güncel ulaşım güncellemeleri için Teknofest resmi uygulaması veya www.teknofest.org üzerinden anlık bilgilere erişebilirsiniz.