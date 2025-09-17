TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?





2025 Teknofest İstanbul, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon şölenlerinden biri olarak, bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmeye hazırlanıyor; festival, İstanbul’un sembolik alanlarından biri olan Atatürk Havalimanında teknoloji tutkunlarını buluşturacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında havacılık, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda 54 ana kategori ve 127 alt kategoride yarışmalar sunarken, 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteğiyle genç mucitlere ilham veriyor. Ziyaretçiler, roket yarışmalarından insansız sistemlere kadar geniş bir yelpazede sergileri ve hava gösterilerini deneyimleyebilecek; güncel yer bilgisi ve program detayları için www.teknofest.org adresini takip edebilirsiniz.