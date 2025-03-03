Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök, hayal ettiği eve kavuşma hikayesini, "Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun. Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi." sözleriyle anlattı.