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TOKİ İlk Evim Arsa Kurası Çekildi ve Hak Sahipliği Sonuçları İsim Listesi Belli Oldu

TOKİ İlk Evim Arsa Kurası Çekildi ve Hak Sahipliği Sonuçları İsim Listesi Belli Oldu

11:2524/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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TOKİ İlk Evim Arsa kurası ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle müşterek arsa bölge belirleme kurası çekilişleri, binlerce vatandaşın hayallerini süsleyen ev sahibi olma yolunda önemli bir adım. TOKİ arsa hak sahipliği kura çekiliş sonuçları açıklandıkça, arsa tahsisi bekleyenler belirlenen bölgelerdeki yerlerini alacaklar. E-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilen bu sonuçlar, arsa sahibi olmak isteyenler için şeffaf bir süreci garanti ediyor. TOKİ birçok ilde arsa kura çekilişini gerçekleştirdi. İşte TOKİ arsa kurası gerçekleştirilen iller ve sonuçlara ilişkin isim listesi.

TOKİ İlk Evim Arsa kurası, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı uygun koşullarla arsa sahibi yapma hedefiyle büyük ilgi görüyor. Bu projede, hak sahiplerinin belirlenmesi ve ardından hangi bölgede arsa sahibi olacaklarının netleşmesi adımları titizlikle yürütülüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği göz önüne alındığında, TOKİ'nin sunduğu bu fırsat, birçok ailenin geleceğe dair umutlarını yeşertiyor.

Müşterek arsa bölge belirleme kurası aşaması, projeye dahil olan şehir ve ilçelerde hızla devam ediyor. Bu kurayla, hak sahipleri, imar planlarına uygun olarak ayrılan müşterek arsaların hangi bölgesinde yer alacaklarını öğreniyorlar. Kuralar TOKİ'nin resmi kanallarından canlı olarak yayınlanarak vatandaşların anlık bilgi alması sağlanıyor.

TOKİ Arsa Hak Sahipliği Kura Çekiliş Sonuçları ve Sonraki Adımlar

TOKİ arsa hak sahipliği kura çekiliş sonuçları açıklandıkça, binlerce kişi arsa sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sonuçlar, TOKİ'nin web sitesi ve E-Devlet kapısı üzerinden erişilebilir durumda. Kura sonrası süreçte, hak sahipleri belirlenen bankalar aracılığıyla ön katılım bedellerini ödeyerek sözleşme imzalıyorlar. Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlar, kendi konutlarını inşa etme veya toplu yapılaşma süreçlerine dahil olma fırsatına sahip oluyorlar. TOKİ birçok ilde arsa kura çekilişini gerçekleştirdi. İşte TOKİ arsa kurası gerçekleştirilen iller ve sonuçlara ilişkin isim listesi.


TOKİ Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi


Trabzon Ortahisar Geçit müşterek ve müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi


TOKİ Elazığ müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu


İL İL TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


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