TOKİ İlk Evim Arsa kurası ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle müşterek arsa bölge belirleme kurası çekilişleri, binlerce vatandaşın hayallerini süsleyen ev sahibi olma yolunda önemli bir adım. TOKİ arsa hak sahipliği kura çekiliş sonuçları açıklandıkça, arsa tahsisi bekleyenler belirlenen bölgelerdeki yerlerini alacaklar. E-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilen bu sonuçlar, arsa sahibi olmak isteyenler için şeffaf bir süreci garanti ediyor. TOKİ birçok ilde arsa kura çekilişini gerçekleştirdi. İşte TOKİ arsa kurası gerçekleştirilen iller ve sonuçlara ilişkin isim listesi.

1 /3 TOKİ İlk Evim Arsa kurası, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı uygun koşullarla arsa sahibi yapma hedefiyle büyük ilgi görüyor. Bu projede, hak sahiplerinin belirlenmesi ve ardından hangi bölgede arsa sahibi olacaklarının netleşmesi adımları titizlikle yürütülüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği göz önüne alındığında, TOKİ'nin sunduğu bu fırsat, birçok ailenin geleceğe dair umutlarını yeşertiyor.