Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, TOKİ Van merkez ve ilçelerinde 6 bin 803 konut inşa edecek. Peki Van’da TOKİ sosyal konutları hangi ilçelerde var? Van ilçeleri TOKİ 500 bin sosyal konut yerleri ve konut sayıları.
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında e Devlet üzerinden toplanacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. Proje kapsamında Van’da 6 bin 803 konut inşa edecek. Peki Van’da TOKİ sosyal konutları hangi ilçelerde var? Van ilçeleri TOKİ 500 bin sosyal konut yerleri ve konut sayıları.
Van TOKİ konutları nereye yapılacak, sosyal konutlar hangi ilçede var?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Van’ı Edremit, İpekyolu, Tuşba, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut Van'da 1+1 ve 2+1 55, 65, 80 metrekare daire fiyatları ne kadar olacak?
Van'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Van'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Van'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.