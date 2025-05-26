BALKANLAR'DAN GELEN SERİN HAVA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir sağanak yağış uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un açıklamasında, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen basınç sistemi ile Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisine girdiği belirtildi. Bu durumun aralıklarla sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olacağı vurgulandı.







