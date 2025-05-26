İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 il için Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yağışlar devam edecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...
Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 25, Edirne’de 22, Kocaeli’de 29 derece ölçülüyor. Salı günü sıcaklıklarda 4-5 derece daha düşüş bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 34 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
METEOROLOJİ UYARDI! ÇAMUR YAĞABİLİR
Uyarı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de yer alıyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VATANDAŞLARI UYARDI
Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu:
"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26.05.2025 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E
Öte yandan Batı Karadeniz için de sağanak uyarısı yapıldı. Bu uyarı açıklamasında ise "26.05.2025 Pazartesi günü Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR
Yapılan son tahminlere göre megakentte önümüzdeki hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji raporunda sadece salı günü günü sağanak beklenmiyor. Yapılan açıklamada vatandaşlar fırtına, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı uyarıldı.
BALKANLAR'DAN GELEN SERİN HAVA ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir sağanak yağış uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un açıklamasında, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen basınç sistemi ile Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisine girdiği belirtildi. Bu durumun aralıklarla sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olacağı vurgulandı.
YAĞIŞLAR BUGÜN İTİBARİYLE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Meteoroloji’nin yayımladığı son tahmin raporuna göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nin batısı ile Ege ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başladı.
Yağışların, özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru etkisini yitirmeye başlayacak olan sağanaklar, gün boyunca ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara: Bugün öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak, gün boyu etkisini sürdürecek. Salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar bugün 29, salı 22, çarşamba 24 derece civarında olacak.
İstanbul: Bugün sağanak yağış yerel olarak kuvvetli olabilir. Salı günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Önümüzdeki üç gün sıcaklıklar 20-22 derece arasında değişecek.
İzmir: Bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri yağışlar ara verecek. Sıcaklıklar pazartesi 24, salı 26, çarşamba ise 27 derece olarak öngörülüyor.
TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR YAĞIŞI RİSKİ
Meteorolojik verilere göre, Marmara’nın doğusu başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, özellikle yağışla birleştiğinde çamur şeklinde yağışlara yol açabilir. Görüş mesafesinde azalma, solunum yollarında hassasiyet gibi etkiler yaratabilecek bu doğa olayına karşı da dikkatli olunması istendi.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR
Yapılan açıklamada ayrıca rüzgarın, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde (saatte 40-70 km) eseceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yinelendi.
İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 09.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.