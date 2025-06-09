YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA SORGULAMA EKRANI: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama ekranı açıldı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak yüz binlerce aday, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile sınav saati ve kuralları, ÖSYM AİS sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?
Üniversite sınavı için geri sayım başladı! 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu oldu. Sınava nerede, hangi okulda ve salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, gözünü ÖSYM AİS ekranına çevirmiş durumda. YKS sınav giriş belgeleri için geri sayım sürüyor. İşte detaylar…
2025 YKS SINAV TARİHLERİ VE OTURUMLAR
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah saat 10:15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Adayların sınava girebilmesi için sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları zorunlu. Sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2025 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına dayanarak, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ilk haftasında (en geç 11 Haziran 2025) ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
ÖSYM’nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. (Şifrenizi unuttuysanız, “Şifremi Unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturabilirsiniz.)
“Sınavlarım” sekmesinden 2025 YKS oturumlarını seçin.
İlgili oturum için “Sınav Giriş Belgesi” butonuna tıklayarak belgenizi görüntüleyin.
Belgenin çıktısını alın ve sınav günü yanınızda bulundurun.
Ayrıca, sınav giriş belgesinde yer alan bilgileri (sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası) kontrol etmeyi unutmayın. Herhangi bir hata durumunda, ÖSYM ile iletişime geçerek düzeltme talep edebilirsiniz.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), sınav yerlerini öğrenmek için en güvenilir platformdur. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav yerlerini sorgulayabilir. Sınav giriş belgeleri, her oturum için ayrı ayrı düzenleniyor ve TYT, AYT veya YDT’ye girecek adayların ilgili oturum belgelerini indirmesi gerekiyor.