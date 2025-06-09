YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA SORGULAMA EKRANI: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama ekranı açıldı mı?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı! 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu oldu. Sınava nerede, hangi okulda ve salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, gözünü ÖSYM AİS ekranına çevirmiş durumda. YKS sınav giriş belgeleri için geri sayım sürüyor. İşte detaylar…