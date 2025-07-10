YKS SONUÇ TARİHİ 2025: YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), haziran ayında düzenlenen sınavın ardından sonuçların 17 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday, hem puanlarını hem de başarı sıralamalarını öğrenmek için sonuç ekranını merakla bekliyor.

1 /4 Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için bekleyiş sürüyor… 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2025 YKS'nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, sınav sonuçları 17 Temmuz’da erişime açılacak. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

2 /4 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

3 /4 Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.