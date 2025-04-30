A takımı görmeden zirveye ulaştılar: İşte Barcelona'nın elinden kaçırdığı 12 yıldız futbolcu

Barcelona denince akla yalnızca Camp Nou’nun görkemi ya da Katalan futbolu gelmiyor; aynı zamanda futbol dünyasının en üretken altyapı akademilerinden biri olan La Masia da bu markanın ayrılmaz bir parçası. Lionel Messi, Xavi, Iniesta ve Guardiola gibi futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran isimleri yetiştiren bu ekol, zaman zaman kendi cevherlerini elinden kaçırmakla da gündeme geliyor.

1 /15 Transfermarkt verilerine göre, La Masia’dan yetişip günümüzde piyasa değeri 10 milyon euronun üzerinde olan 12 futbolcu, Barcelona A takımında hiç forma giymeden farklı kulüplerde parladı. Kimi kariyerinde zirveye tırmanırken, kimileri Katalan devine dönüş hayalleri kuruyor.

2 /15 La Masia, futbolcu fabrikası kimliğini sürdürmeye devam etse de, zaman zaman bu cevherleri elinde tutamamakla eleştiriliyor. Ancak tarih gösteriyor ki, yollar bir noktada yeniden kesişebiliyor. Grimaldo ve Olmo’nun geri dönüşü, bir gün Simons’un da bu listeye katılabileceğini düşündürüyor.



3 /15 Icardi de La Masia mezunu Kariyerine şu anda Galatasaray’da devam eden Mauro Icardi de La Masia’nın sessiz yıldızlarından biri. Barcelona A takımında hiç süre alamadan ayrılan Arjantinli golcü, İtalya ve Fransa'da gösterdiği performansla dünya çapında tanındı. Bugünlerde Süper Lig’in en popüler isimlerinden biri olan Icardi’nin Barcelona geçmişi birçok futbolsever için hâlâ şaşırtıcı bir detay.

4 /15 Dani Olmo geri döndü La Masia’da yetişip Avrupa’da farklı bir yoldan parlayan bir diğer oyuncu da Dani Olmo. Dinamo Zagreb ve RB Leipzig’deki etkileyici performansının ardından, Olmo 2024 yaz transfer döneminde Barcelona’ya geri dönerek, altyapısından yetiştiği kulübe profesyonel olarak ilk kez adım attı. Onun dönüşü, geçmişte Cesc Fàbregas ve Gerard Piqué'nin yaşadığı benzer yolculukları hatırlattı.

5 /15 Xavi Simons: Geleceğin süperstarı Listenin en yüksek piyasa değerine sahip ismi ise Xavi Simons. Henüz 2019 yılında, 16 yaşındayken PSG’nin sunduğu teklifi kabul ederek La Masia’dan ayrılan genç orta saha, bugün Avrupa’nın en potansiyelli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Kariyerinin ilk yıllarında Barcelona formasını giymemiş olması, bu hikâyeyi Katalan kulübü adına bir başka kaçırılmış fırsat hâline getiriyor.

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Grimaldo'nun dönüş hikayesi yazılabilir Bu oyunculardan biri olan Alejandro Grimaldo, şu sıralar Bayer Leverkusen'de gösterdiği üstün performansla Avrupa futbolunun en dikkat çeken savunmacılarından biri haline geldi. 2016 yılında Barcelona B takımından Benfica’ya transfer olan sol bek, yıllar süren gelişimin ardından yeniden Barça’nın radarına girdi. Grimaldo, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Barcelona’ya dönmenin çocukluk hayali olduğunu açıkça dile getirmişti.





7 /15 Adama Traoré Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa gibi Premier League kulüplerinde oynadı

8 /15 Héctor Bellerín Arsenal'de uzun yıllar forma giydi, ardından Real Betis ve Sporting CP'de oynadı.

9 /15 Eric García Manchester City'de forma giydikten sonra Barcelona'ya geri döndü.

10 /15 Marc Cucurella Eibar, Getafe ve Brighton'da başarılı performanslar sergiledi.

11 /15 André Onana Ajax ve Inter'de kaleci olarak önemli başarılara imza attı.

12 /15 Takefusa Kubo Real Madrid'e transfer olduktan sonra Mallorca, Villarreal ve Real Sociedad gibi kulüplerde oynadı.

13 /15 Gerard Deulofeu Everton, AC Milan ve Watford gibi kulüplerde forma giydi.

14 /15 Thiago Alcántara Bayern Münih ve Liverpool'da orta saha oyuncusu olarak önemli roller üstlendi.