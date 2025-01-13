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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcu 30 milyon Euro’ya transfer oluyor

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcu 30 milyon Euro’ya transfer oluyor

15:3913/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ara transfer sezonu için adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Donyell Malen’in yeni adresi belli oldu. Premier Lig devi oyuncuya 25+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Detaylar haberimizde.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona yaklaştı.


Sky DE'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'in transferi için anlaşma sağladı.


Donyell Malen için Aston Villa, Borussia Dortmund'a 25 + 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


Oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile de anılıyordu.

#Galatasaray
#Borussia Dortmund
#Donyell Malen

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