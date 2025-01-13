Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcu 30 milyon Euro’ya transfer oluyor

Ara transfer sezonu için adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Donyell Malen’in yeni adresi belli oldu. Premier Lig devi oyuncuya 25+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Detaylar haberimizde.

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona yaklaştı.



2 /6 Sky DE'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'in transferi için anlaşma sağladı.



3 /6 Donyell Malen için Aston Villa, Borussia Dortmund'a 25 + 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



4 /6 Oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

5 /6 Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

