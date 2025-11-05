Ajax - Galatasaray maçına saatler kala yapay zekâdan çarpıcı tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bugün saat 23.00'te oynanacak Ajax - Galatasaray karşılaşmasına az bir süre kala yapay zekâ tahminini yaptı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, kritik Hollanda deplasmanından galibiyetle ayrılarak lig aşamasında avantajlı konuma geçmek istiyor.
Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu maç öncesinde yapay zeka programları, girilen veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.
İşte yapay zekâ tahminlerine göre Ajax-Galatasaray maçının sonuçları;
Chatgpt: Ajax 1-3 Galatasaray
Gemini: Ajax 2-0 Galatasaray
Grok: Ajax 1-2 Galatasaray