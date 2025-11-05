Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ajax - Galatasaray maçına saatler kala yapay zekâdan çarpıcı tahmin

Ajax - Galatasaray maçına saatler kala yapay zekâdan çarpıcı tahmin

18:285/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bugün saat 23.00'te oynanacak Ajax - Galatasaray karşılaşmasına az bir süre kala yapay zekâ tahminini yaptı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, kritik Hollanda deplasmanından galibiyetle ayrılarak lig aşamasında avantajlı konuma geçmek istiyor. 

Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu maç öncesinde yapay zeka programları, girilen veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.

İşte yapay zekâ tahminlerine göre Ajax-Galatasaray maçının sonuçları;

Chatgpt: Ajax 1-3 Galatasaray

Gemini: Ajax 2-0 Galatasaray

Grok: Ajax 1-2 Galatasaray

#Galatasaray
#Ajax
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA: 1 milyon 800 bin kişi bekliyordu! 2026 hac kuraları sonuçlandı