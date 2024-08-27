Al Nassr yıldız futbolcunun biletini kesti: Ayrılık yolda!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr yıldız futbolcuyla yolları ayırmaya çok yakın! Takımdaki yabancı sayısının artması sebebiyle Suudi ekibi bazı futbolcuları takımdan gönderecek. Takımdan gönderilecek ilk isim ise belli oldu. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Anderson Talisca'nın geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.



2 / 8 Brezilya medyasından DataFut'ta yer alan habere göre; adı Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Talisca, Al-Nassr'dan ayrılabilir.



3 / 8 Haberde, Suudi kulübünün başka bir yabancı oyuncuyu transfer etmesinin ardından 30 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmayı planlandığı aktarıldı.



4 / 8 Milan Skriniar transferini kısa süre içerisinde bitirmesi beklenen Al Nassr'ın Corinthians'da top koşturan Wesley'i de kadrosuna katacağı iddia ediliyor.



5 / 8 Takımdaki yabancı sayısının artması sebebiyle Arabistan Pro Ligi kulübünün Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane gibi yıldızlarla yol ayrımına gitmeyi planladığı öğrenildi.



6 / 8 Ayrılığın en muhtemel olduğu oyuncunun ise Anderson Talisca olacağı vurgulandı.



7 / 8 Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız; 25 kez ağları sarsarken, 4 de gol pası verdi.

