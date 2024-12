Alperen Şengün sezona damga vurmuştu: NBA'de 2024'ün en iyi 24 oyuncusu belli oldu

JAYLEN BROWN - BOSTON CELTICS

Olimpiyatlara katılmayan bir diğer isim olan Jaylen Brown, Boston'u şampiyonluğa taşıyarak ve sezon sonrası Doğu Konferansı Finalleri ve Finaller MVP'si ödüllerinin her ikisini de alarak kariyerinin en iyi yılını geçirdi. Brown her iki ödülü de fazlasıyla hak etti çünkü her iki seride de 24.8 sayı, 5.2 ribaund, 4.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakaladı ve bu süreçte yüzde 48.0 ile şut attı. Brown 2024-25 sezonuna da üç sayı çizgisinden, bir önceki sezonun gerisinde kalmasına rağmen (bu sezon şu ana kadar yüzde 31.6) iyi bir başlangıç yaparak 23.8 sayı, 6.0 ribaund ve kariyer rekoru olan 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.