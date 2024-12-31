Alperen Şengün sezona damga vurmuştu: NBA'de 2024'ün en iyi 24 oyuncusu belli oldu

NBA’de 2024 yılının en iyi 24 oyuncusu belli oldu. Listede Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ve Jayson Tatum gibi birçok yıldız yer aldı. İşte NBA'de 2024 yılının en iyi oyuncuları…
Sporx’te yer alan habere göre NBA’de 2024 yılının en iyi 24 oyuncusu şu şekilde;
DERRICK WHITE - BOSTON CELTICS
Bugün NBA'deki en etkili rol oyuncularından biri ve ona böyle demek neredeyse haksızlık gibi geliyor, çünkü o harika bir oyuncu, sadece bir yıldız değil... Derrick White harika bir takvim yılı geçirdi, hem Boston'ın 2024'teki şampiyonluk koşusunda hem de Olimpiyatlarda ABD Takımı için kenar savunmacısı olarak önemli roller oynadı ve Amerikalılar için Haliburton'un sahip olduğundan daha büyük bir rol üstlendi. White sayı atabiliyor, ribaunt alabiliyor, yaratabiliyor ve savunma yapabiliyor, son özelliği muhtemelen en etkileyici özelliği ve bugün olduğu kilit oyuncuya dönüşmek için iyi iş çıkardı.
DAMIAN LILLARD - MILWAKUEE BUCKS
Artık yeni takımına daha iyi uyum sağlayan yıldız oyun kurucu Damian Lillard, 2024-25 sezonuna harika bir başlangıç yaptı ve bu sezon şimdiye kadar üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37'nin üzerinde şut isabetiyle 25 sayı ve yedi asist ortalamaları yakaladı. Lillard, Antetokounmpo ile birlikte Bucks'ın 2024 NBA Kupası şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu ve finalde Thunder'ı etkileyici bir şekilde devirdi. Yıldız ikilinin playofflar başladığında bu formu koruyup koruyamayacağını göreceğiz ama Lillard'ın bu sezon Milwaukee'de çok daha rahat göründüğüne şüphe yok.
KARL-ANTHONY TOWNS - NY KNICKS
Yıldız uzun Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves için örnek bir karakterdi, takıma sadıktı, şehre ve çevresindeki topluma son derece iyiydi ve uzun yıllar boyunca organizasyon için çok üretkendi. Doğal olarak, 2024-25 sezonu öncesinde takım durup dururken onu memleketinin takımı New York Knicks'e takas etmeye karar verdi. Minnesota hala bu takasın bedelini ödüyor ve bu yazı yazıldığı sırada 15-14'lük vasat bir dereceyle Batı'da 9. sırada yer alırken, Knicks yeni yıldız uzunlarının elit oyununun arkasında 20-10'luk bir dereceye sahip olarak karakterli bir takım gibi kazandı. Towns 2024-25 sezonuna harika bir başlangıç yaptı ve 53.8/44.7/84.3 gibi elit şut yüzdeleriyle maç başına 24.6 sayı, lig lideri 13.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakaladı. Towns 2023-24 sezonunda Minnesota'yı Batı Konferansı Finalleri'ne taşıdı.
TYRESE HALIBURTON - INDIANA PACERS
Paris Olimpiyatları'na Brunson'ın yerine muhtemelen oyun kurma becerisi sayesinde alınan Haliburton, son birkaç sezondur inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Her nasılsa, son birkaç sezonda NBA'in önde gelen oyun kurucularından biri olarak kendini kabul ettiren Haliburton'ın şutları bir anda kırmızıdan buza döndü. Olimpiyatlara gitti ama neredeyse hiç oynamadı (ve haklı olarak, o takımda önündeki yetenekler düşünüldüğünde). 2023-24'te Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaştı ancak 2024-25'e isabetli şutlarda kötü başladığı için taraftarlardan hala tepki alıyor. Yine de Haliburton'ın şutu 2024 takvim yılının sonlarında yeniden ısındı ve üst düzey oyun kurucu son yedi maçında üçlüklerinin yüzde 42,6'sını isabet ettirdi. Umarım Haliburton'un iyiliği için bu, 2025'te onun için gelecek şeylerin bir işareti olur ve 2023-24'te onu yavaşlatan rahatsız edici sakatlıkları tamamen geride bırakır. Haliburton, sağlıklı olduğunda izlemesi en eğlenceli oyun kuruculardan biri, elit pas yeteneği ve üç sayılık atışında benzersiz bir serbestlik ile eğlenceli topsuz skorları var.
DONOVAN MITCHELL - CLEVELAND CAVALIERS
Geçtiğimiz yaz ABD Milli Takımı'nın tartışmalı isimlerinden biri olan Donovan Mitchell, 2024-25 sezonunda şu ana kadarki en etkili yıllarından birini geçiriyor ve Cleveland Cavaliers'ı bu yazının yazıldığı sırada 26-4 ile NBA'deki en iyi dereceye taşıyor. Bunu geçmiş yıllardaki kadar skor üretmesine gerek kalmadan, üst düzey bir skorer olmayı başkaları için harika oyunlar yaratmakla dengeleyerek yapıyor. Mitchell 2023-24 sezonunu kapatırken Cleveland'ı playoffların ikinci turuna taşıdı, bu yüzden Cavaliers'ın sezonunun geri kalanını izlemek büyüleyici olacak. Cleveland geçen yıl bir playoff turu kazanacak kadar iyiydi ve bu sezona daha da büyük bir ivmeyle girebilir, peki Cavaliers bu sefer ne kadar ileri gidebilecek? Ve Mitchell skorerliğini oyun kuruculuğuyla dengelemeye nasıl devam edecek, özellikle de playoff zamanı geldiğinde? Ne de olsa Mitchell, maç başına playoff sayılarında 28.1 ile tüm zamanların yedinci sırasında yer alıyor. Eğer bu olağanüstü playoff skor formunu sürdürürken Cavs'teki takım arkadaşlarını da playofflarda oyuna dahil etmeyi başarabilirse, Cleveland playoff zamanı geldiğinde korkutucu olabilir.
PASCAL SIAKAM - INDIANA PACERS
Geçtiğimiz yılın demir adamlarından biri olan Pascal Siakam, 2024 yılında NBA normal sezonu, playofflar ve NBA Kupası ile birlikte çok fazla basketbol oynadı, ancak geçen yaz Kamerun için Olimpiyat eleme turnuvasında oynamadığı için bir ara verdi. Siakam 2024'ün başlarında Toronto Raptors'tan Indiana Pacers'a takas edildi ve bu yıl Pacers'ın Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmesinde top sürme yeteneği ve geçiş skorlarıyla büyük rol oynadı.
JALEN WILLIAMS - OKC THUNDER
NBA'in çiçeği burnunda genç yıldızlarından Oklahoma City'li Jalen Williams bu sezon da yükselişini sürdürerek sayı (21.6), ribaunt (5.9) ve asist (5.0) istatistiklerinde kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşırken savunma tarafında da oldukça yıkıcı bir performans sergileyerek maç başına 1.8 top çalma ortalaması tutturdu. Orta mesafeden basket atan bir suikastçı olan Williams, bugün NBA'deki pull-up skorerleri arasında en sorunsuz olanı ve 2027 Dünya Kupası ya da 2028 Olimpiyatları'nda ABD Takımı'ndaki ilk maçına çıkabilecek gibi görünüyor. Oklahoma City'nin son birkaç sezondur ligin en iyi normal sezon takımlarından biri olması ve takımın bu yıl NBA Kupası final maçına çıkması da bu sıralamadaki yerini yükseltmesine yardımcı oldu.
DE'AARON FOX - SACRAMENTO KINGS
2024'te tek bir bireysel ödül almadan, aynı şekilde playoff yapmadan, NBA Kupası'na katılmadan ve ABD Takımı için reddedildikten sonra, NBA'deki etkileyici rakamlarına rağmen De'Aaron Fox'u bundan daha yüksek bir sıralamaya koymayı haklı çıkaramadık. Yine de Fox ligin en iyi oyun kurucularından biri, üç seviyeden de şut atabilen patlayıcı bir oyun kurucu ve yıldız ön alan partneri Sabonis ile verimli bir ortaklık kurdu.
DOMANTAS SABONIS - SACRAMENTO KINGS
Bugün NBA'in en iyi uzunlarından biri olan Domantas Sabonis, 2024-25 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve maç başına 21.1 sayı, 13.5 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla kariyer rekoru kırdı. Aynı şekilde üç sayılık atışlarda da yüzde 41.8 ile kariyerinin en iyi oranını yakaladı. Sabonis'in sorunları savunma tarafında ve bu yılki güçlü oyununa rağmen takımı Sacramento Kings 30 maçta 13-17 ile oldukça hayal kırıklığı yarattı. Üstelik Sacramento geçen sene playoffları kaçırdıktan sonra. Dolayısıyla bu sıralamada daha yukarılarda değil.
STEPHEN CURRY - GS WARRIORS
Olimpiyatlarda ABD takımının en skorer oyuncusu olan Stephen Curry, James'e giden turnuva MVP'si ödülünü almak için geç de olsa bir atak yaptı, zira Curry'nin yarı final ve finaldeki kahramanlıkları yıllarca konuşulacak. Bu iki önemli müsabakada Curry, yüzde 65,4 üçlük isabetiyle, altın madalya maçında Fransa'ya karşı dördüncü çeyrekte attığı dört üçlük de dahil olmak üzere, iki basketbol devi arasındaki mücadelenin sonlarına doğru işleri sıkı tuttu. Curry'nin ev sahibi ülkeye karşı attığı kritik üçlükler sonuçta Amerikalılara altın madalyayı kazandırdı. Curry ayrıca 2023-24 için Yılın 'Clutch' Oyuncusu ödülünün yanı sıra All-NBA 3. Takım ve All-Star ödüllerini de kazandı. Ancak 36 yaşındaki oyuncu 2024-25 sezonuna biraz yavaş bir başlangıç yaptı ve 2011-12 sezonundan bu yana (sakatlığı nedeniyle sadece beş maç süren 2019-20 sezonu hariç) maç başına en az sayı ortalamasını (21,8) tutturdu. Ayrıca Warriors, Curry'nin elit üretkenliğine rağmen playoffları kaçırdı. Bu nedenle, bu sıralamada daha yukarıda değil.
VICTOR WENBANYAMA - SA SPURS
İlk sezonunda patlayan bir yıldız olan Victor Wembanyama, NBA potansiyeli açısından belki de gelmiş geçmiş en büyük tavana sahip. Wembanyama daha ilk sezonunda bir rekora imza atarak All-Defense 1. Takım ödülünü kazanan ilk çaylak oldu. Şutör ve top tutucu olarak guard benzeri yeteneklerinin yanı sıra oyunu değiştiren bir savunma varlığına sahip olan 2.21 boyundaki Wembanyama, kariyerinin her iki yılında da bloklarda lig lideri oldu ve 2024-25 sezonunda dış şutlarının şu ana kadar geliştiğini gördü; uzun adam bu sezon üçlüklerinin yaklaşık yüzde 36'sını isabete çevirdi. Wembanyama ayrıca 2024 Olimpiyatları da dahil olmak üzere önemli anlarda öne çıkma eğilimi gösterdi. 2023'ün 1 numaralı seçimi, prestijli turnuvada büyük bir baskıyla karşılaştı ve kendi ülkesinde düzenlenen bir etkinlikte tecrübeli bir Fransız takımına liderlik etmekle görevlendirildi. Özellikle Rudy Gobert'in Fransa tarafından kenara alınmasının ardından Wembanyama büyük bir adım attı ve ülkesini altın madalya maçına taşıdı. ABD takımına karşı Wembanyama mükemmeldi ve yüzde 57.9 şut isabetiyle 26 sayı, yedi ribaund ve iki asist üreterek büyük maçların oyuncusu olduğunu kanıtladı. Sonuç olarak, Wembanyama için muhteşem bir 2024 oldu ve 2025, NBA kariyerinde planlanandan çok daha ileride göründüğü için, lige girdiği heyecan göz önüne alındığında inanması neredeyse zor olan bu dünya dışı uzun adam için daha da iyi olacak.
DEVIN BOOKER - PHOENIX SUNS
Suns'ın yıldızı Devin Booker, geçtiğimiz yıl NBA'de harika performanslar sergiledi. Ayrıca Olimpiyatlarda ABD Takımı'nın en skorer dördüncü oyuncusu oldu, turnuvada üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 56.5 ile şut attı ve etkinlik boyunca sessiz sedasız büyük şutlar soktu. Booker, Phoenix'teki yıldız rolünden geri adım atıp Olimpiyatlarda ABD Takımı için rol yapma ve pis işlerle uğraşma adamı olmak istediğini söyledi ve bunu destekleyerek sadece üst düzey üç sayılık atışlar değil, aynı zamanda perimetre üzerinde bulldog savunması da yaptı. Genel olarak, Phoenix'in 2023-24'te playoffların ilk turunda düşmesine ve aynı şekilde en son NBA Kupası'nda ses getirememesine rağmen Booker için harika bir yıldı.
KEVIN DURANT - PHOENIX SUNS
ABD takımının Olimpiyatlardaki en önemli oyuncularından biri olan Kevin Durant, Amerikalıların Sırbistan karşısında elde ettiği yarı final geri dönüş zaferinde son hançeri vurdu. Durant, geçtiğimiz yaz dördüncü altın madalyasını kazanırken takımın turnuvadaki en skorer üçüncü oyuncusuydu. Bu başarı, Durant'in All-Star seçildiği 2023-24 sezonunda NBA 2. Takımında yer almasının ardından geldi. Durant geçtiğimiz birkaç sezonda bazı sakatlık sorunları yaşadı ve 2024-25 sezonunda da bu sorunlar devam etti. Aynı zamanda, bu sezon da yüksek verimlilikle maç başına 27'nin üzerinde sayı atarak dünyanın en iyi basketbolcularından biri olmaya devam ediyor.
KYRIE IRVING - DALLAS MAVERICKS
30'lu yaşlarının başında hala oyununun zirvesinde olan Kyrie Irving, Dallas'ın 2023-24'teki etkileyici final başarısının büyük bir parçasıydı ve sezon sonrası üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39.0 şut isabetiyle 22.1 sayı ve 5.1 asist ortalamaları yakalayarak Doncic'in Batman'ine karşı harika bir Robin oynadı. Irving geçen yaz ABD Takımı'nda değerlendirilmedi ama bu sezon yine iyi bir başlangıç yaptı. 2024-25 sezonunda şu ana kadar 23.4 sayı ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynarken üç sayılık atışlarda kariyerinin en yüksek yüzde 45.1'ini yakaladı, bu yüzden geçen yıl bireysel olarak herhangi bir ödül kazanmamış olmasına rağmen onu listede bu kadar üst sıralara yerleştirmek zorunda kaldık.
LEBRON JAMES - LA LAKERS
LeBron James'in hayatta bir kez görülebilecek bir yetenek olduğunu gösteriyor ki 2024'te artık yıpranma belirtileri göstermeye başlayabilirdi ama yine de yıl boyunca dünyanın en iyi basketbolcularından biri oldu ve 2023-24'te All-NBA 3. Takım ve All-Star ödüllerini kazandı. Daha sonra geçen yaz ABD Takımını Olimpiyat altınına taşıdı ve hem en iyi Amerikalı oyuncu hem de turnuvadaki en iyi oyuncu oldu ve katkılarından dolayı turnuva MVP'si ödülünü kazandı. James 2024-25 sezonuna kadar nihayet yavaşlama belirtileri gösterdi ve bu sezon şu ana kadar maç başına 23.5 sayı ortalamasıyla çaylak sezonundan bu yana en düşük performansını sergiledi. Buna rağmen James hala maç başına 7.9 ribaunt ve 9.0 asist üretiyor, yani sonunda biraz yavaşlamaya başlamasına rağmen ligin en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor.
JAYLEN BROWN - BOSTON CELTICS
Olimpiyatlara katılmayan bir diğer isim olan Jaylen Brown, Boston'u şampiyonluğa taşıyarak ve sezon sonrası Doğu Konferansı Finalleri ve Finaller MVP'si ödüllerinin her ikisini de alarak kariyerinin en iyi yılını geçirdi. Brown her iki ödülü de fazlasıyla hak etti çünkü her iki seride de 24.8 sayı, 5.2 ribaund, 4.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakaladı ve bu süreçte yüzde 48.0 ile şut attı. Brown 2024-25 sezonuna da üç sayı çizgisinden, bir önceki sezonun gerisinde kalmasına rağmen (bu sezon şu ana kadar yüzde 31.6) iyi bir başlangıç yaparak 23.8 sayı, 6.0 ribaund ve kariyer rekoru olan 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
ANTHONY DAVIS - LA LAKERS
Geçtiğimiz yıl kariyerinin en iyi sağlık şanslarından bazılarına sahip olan Anthony Davis, Los Angeles Lakers için müthiş bir 2023-24 sezonu geçirdi ve sezonu All-NBA 2. Takımı ve All-Star seçilerek tamamladı. Ancak bu L.A. için çok fazla takım başarısına yol açmadı, çünkü Lakers playoffların ilk turunda Nuggets'a yenildi ve Jokic seride Davis'e karşı düelloyu kazandı. Yine de Davis'in playoff rakamları, beş maçta 27.8 sayı, 15.6 ribaund, 4.0 asist ve 1.6 blok ile dünya dışıydı, bu nedenle seri yenilgisi AD'ye bağlanamaz. Davis daha sonra ABD takımının Paris Olimpiyatları'nda Olimpiyat altınına ulaşmasına yardımcı oldu, çünkü uzun adam Amerikan takımı için savunmada ve pota etrafında istikrarlı bir varlıktı. Davis, 2024-25 sezonunda da Lakers için MVP'ye yakın bir performans sergiledi ve sonuç olarak 31 yaşındaki oyuncu için harika bir yıl oldu.
JALEN BRUNSON - NY KNICKS
2023-24, Jalen Brunson için harika bir oyuncudan elit bir oyuncuya dönüştüğü ve All-Star oyun kurucunun New York Knicks'i playoffların ikinci turuna taşıdığı bir çıkış yılı oldu. Brunson sezon içinde ilk kez All-NBA 2. Takım ve All-Star ödüllerini kazandı. Ve 2024-25 sezonunda da sezon sonuna kadar daha fazla ödül kazanacak gibi görünüyor.
ANTHONY EDWARDS - MINNESOTA T'WOLVES
Çiçeği burnunda süper yıldız Anthony Edwards kariyerinin en iyi yılını geçirdi ve ikinci kez All-NBA 2. Takımı ve All-Star seçildi. Edwards, Minnesota Timberwolves'u 2023-24'te Batı Konferansı Finallerine taşıdı ve bu süreçte Phoenix Suns ve Nuggets'ı etkileyici bir şekilde geçti. Playofflarda bir süre dünyanın en iyi oyuncusu gibi görünen Edwards, 2024'teki ilk sekiz playoff maçında yüzde 56.0 saha içi, yüzde 44.1 üç sayı isabetiyle 32.1 sayı, 6.5 ribaund, 5.6 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı. Wolves yıldızı daha sonra Olimpiyatlarda ABD Takımı için bir alfa rolü üstlenmeye hazır görünüyordu, ancak Oyunlarda Amerikan takımı için iyi bir performans sergilemiş olsa da bu tam olarak gerçekleşmedi. Edwards takımdaki en yüksek dördüncü sayı ortalamasına sahipti. Bu arada 2024-25 NBA sezonunda Edwards, potaya daha az hücum etmek ve daha fazla üçlük atmak için oyununu biraz değiştirdi ve 1 numara seçimi, her gece kariyerinin en yüksek 10,1 üçlük atışını yaptı ve bunları yüzde 42,1 gibi harika bir oranda attı. Edwards 2024'te diğer tüm oyunculardan daha fazla maç oynadı (ABD Milli Takımı'nın Olimpiyat öncesi turnuvalarını da sayarsak toplam 102 maç), bu nedenle 1 numara seçiminin 2024-25'e biraz yavaş başlamasında yorgunluk rol oynuyor olabilir, en azından galibiyete etkisi açısından.
JAYSON TATUM - BOSTON CELTICS
Bu listedeki Amerikalı 1. sıradaki oyuncu olan Jayson Tatum, Nisan'dan Ağustos'a kadar karmaşık bir dönem geçirmemiş olsaydı şüphesiz bu listeyi daha üst sıralarda bitirirdi. İşin iyi tarafı, Tatum bu süre zarfında kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı ve ardından ABD Takımı ile Paris'te Olimpiyat altını kazandı. Dezavantajı ise NBA'de Konferans Finalleri ya da Finaller MVP'si kazanamadığı gibi Olimpiyatlarda da pek başarılı olamadı, ABD takımının altı Olimpiyat maçının sadece dördünde forma giydi ve Amerikalılar altın madalyaya yürürken birkaç kez tamamen kenara alındı. Tatum'un yedek kalmasından dolayı ABD baş antrenörü Steve Kerr'i suçlayanlar olaya yeşil-beyaz gözlüklerle bakıyorlar çünkü Celtics yıldızı Olimpiyatlarda Amerikan takımı adına çok kötü şut attı ve takım o kadar doluydu ki eski Duke yıldızının önünde daha iyi seçenekler vardı. Tatum da Boston'ın şampiyonluk yarışında oldukça verimsizdi ve sezon sonunda sahadan yüzde 42.7, üçlükten ise yüzde 28.3 ile şut attı. Bu nedenle, takım arkadaşı Jaylen Brown, Celtics adına her iki serinin de MVP ödüllerini süpürdü. Tatum 2024-25 sezonunda şu ana kadar normale dönmüş görünüyor ve yüzde 46.1 şut yüzdesiyle maç başına 29.0 sayı ve yüzde 37.5 üçlük yüzdesiyle oynuyor.
GIANNIS ANTETOKOUNMPO - MILWAUKEE BUCKS
İki kez NBA MVP'si seçilen Giannis Antetokounmpo, 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanamamasına rağmen, bu takvim yılını All-NBA 1. Takım ve All-Star ödülleriyle tamamlayarak harika bir yıl geçirdi. Antetokounmpo ayrıca kısa süre önce NBA Kupası'nı kazanarak yılı kapattı ve bu etkinlikte NBA Kupası MVP'si ve TNBA Kupası Turnuvanın takımı ödüllerini de aldı. Antetokounmpo sakatlığı nedeniyle 2024 playofflarını kaçırmamış olsaydı, bu sıralamada bir veya iki sıra yükselebilirdi. Yine de Antetokounmpo Paris'i domine ederek Olimpiyat turnuvasında maç başına 25 sayının üzerinde bir ortalama tutturdu ve NBA Kupası'nda da aynı derecede etkileyiciydi, Milwaukee'yi bu etkinlikte şampiyonluğa taşıdı ve bu süreçte MVP ödülünü kazandı.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - OKC THUNDER
Kanada, Paris Olimpiyatları'nda daha da fazla uluslararası basketbol eziyeti çekti ve ülke, en azından NBA yetenekleri açısından turnuvanın tartışmasız en güçlü ikinci kadrosuna sahip olmasına rağmen madalya kazanamadı. Kanada çeyrek finalde ev sahibi Fransa'ya 82-73 mağlup oldu. Yine de bunun için takımın en iyi oyuncusu ve turnuvanın en skorer ikinci oyuncusu olan Shai Gilgeous-Alexander'ı suçlamak ağır olur. NBA'de ise Gilgeous-Alexander'ın şansı pek yaver gitmedi ve Oklahoma City Thunder playoffların ikinci turunda Doncic ve Mavericks'e kaybetti. Yine de Gilgeous-Alexander seride çok iyi bir performans sergiledi ve yüzde 55.0 üçlük isabetiyle 32.2 sayı, 8.0 ribaund, 7.3 asist, 1.2 top çalma ve 2.3 blok ortalamaları yakaladı. Oklahoma City, Dallas'ı geçemeyecek kadar genç ve playoff tecrübesinden yoksundu. Kentucky'nin eski yıldızı, geçen sezonu MVP oylamasında ikinci sırada tamamladı ve bu sezon NBA Kupası Turnuvanın takımı ödülünü kazanarak 2024'ün en iyi basketbolcuları sıralamasında üçüncü oldu. Kanada'nın Olimpiyatlarda daha uzun süre oynaması halinde Gilgeous-Alexander bu sıralamada Doncic'in önüne geçebilir.
LUKA DONCIC - DALLAS MAVERICKS
Dallas Mavericks'in süper yıldızı Luka Doncic, Slovenya'nın organizasyona katılmaya hak kazanamaması nedeniyle son Olimpiyatlara katılamadı. Ancak inanılmaz bir 2023-24 NBA sezonu geçirdi ve All-NBA 1. Takım ve All-Star ödüllerini kazandı. Takım açısından da en başarılı NBA sezonunu geçiren Doncic, Mavericks'i 2024 NBA Finalleri'ne kadar taşıdı ve burada Dallas'a beş maç sonunda mağlup oldu. Doncic, Minnesota'yı beş maçta da mağlup ettikten sonra Batı Konferansı Finalleri MVP'si seçildi ve Sloven fenomen seride yüzde 43,4 üçlük isabetiyle 32,4 sayı, 9,6 ribaund ve 8,2 asist ortalamaları yakaladı. Dallas şampiyon olamasa da Doncic'i 2024 Playoffları MVP'si seçtik, nasıl seçmeyelim ki? Ne de olsa Doncic 2024 playofflarının tamamında toplam sayı, ribaund, asist ve hatta top çalmada liderlik yaptı ve Mavericks'i Finallere taşımak için süper kahraman seviyesinde bir performans sergiledi. Bu nedenle, Olimpiyat veya NBA Kupası koşusu olmasa bile, Doncic'i 2024'ün en iyi ikinci oyuncusu olarak sıralamak nispeten kolay bir seçimdi. Doncic ve Slovenya'nın Olimpiyatları kaçırması da utanç verici değildi, zira Olimpiyat elemeleri turnuvasının yarı finalinde Yunanistan ve Giannis Antetokounmpo'ya 96-68 yenilerek elendiler ve prestijli organizasyona katılmaya çok yaklaştılar. Doncic Yunanistan mağlubiyetinde 23 sayı, yedi ribaunt ve beş asistle oynadı ancak yaptığı 10 top kaybı Slovenya'nın o günkü şansı için öldürücü oldu. Doncic'in form durumu hakkında soru işaretleri var ve son baldır sakatlığı nedeniyle 2024-25 sezonunun önemli bir bölümünde forma giyemeyecek olması da buna bağlanabilir. Ancak Doncic bir gün kondisyonunu elit bir seviyeye getirirse, dikkat edin.
NIKOLA JOKIC - DENVER NUGGETS
Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, geçtiğimiz yaz ülkesi Sırbistan'ın Olimpiyatlarda bronz madalya kazanmasına yardımcı olarak hem NBA'de hem de uluslararası alanda oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Jokic'in Sırbistan takımı yarı final eşleşmesinde ABD takımını bile zor durumda bıraktı ve Sırplar maçın başlarında Amerikalıların dördüncü çeyreğin sonlarına kadar üstesinden gelemediği büyük bir farka ulaştı. Jokic, Paris Olimpiyatları'ndaki katkılarından dolayı All-Star Beş ödülünü kazandı ve bir Olimpiyat turnuvasında sayı, ribaund ve asist sayılarında lider olan ilk oyuncu oldu. Büyük Sırp oyuncu geçtiğimiz yaz gösterdiği performansla Olimpiyat turnuvası MVP'si ödülünden mahrum kalmış olabilir. NBA'de MVP ödülünü kazanmasına, All-Star ve All-NBA 1. Takımına seçilmesine rağmen Jokic, Nuggets playoffların ikinci turunda Minnesota Timberwolves'a yedi maç sonunda elendiği için Denver'ın sezonunun gidişatından dolayı biraz hayal kırıklığına uğramış olmalı. Her şeye rağmen, hem geçen sezon hem de bu sezon NBA'in en iyi oyuncusu Jokic...