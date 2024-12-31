Alperen Şengün sezona damga vurmuştu: NBA'de 2024'ün en iyi 24 oyuncusu belli oldu

VICTOR WENBANYAMA - SA SPURS

İlk sezonunda patlayan bir yıldız olan Victor Wembanyama, NBA potansiyeli açısından belki de gelmiş geçmiş en büyük tavana sahip. Wembanyama daha ilk sezonunda bir rekora imza atarak All-Defense 1. Takım ödülünü kazanan ilk çaylak oldu. Şutör ve top tutucu olarak guard benzeri yeteneklerinin yanı sıra oyunu değiştiren bir savunma varlığına sahip olan 2.21 boyundaki Wembanyama, kariyerinin her iki yılında da bloklarda lig lideri oldu ve 2024-25 sezonunda dış şutlarının şu ana kadar geliştiğini gördü; uzun adam bu sezon üçlüklerinin yaklaşık yüzde 36'sını isabete çevirdi. Wembanyama ayrıca 2024 Olimpiyatları da dahil olmak üzere önemli anlarda öne çıkma eğilimi gösterdi. 2023'ün 1 numaralı seçimi, prestijli turnuvada büyük bir baskıyla karşılaştı ve kendi ülkesinde düzenlenen bir etkinlikte tecrübeli bir Fransız takımına liderlik etmekle görevlendirildi. Özellikle Rudy Gobert'in Fransa tarafından kenara alınmasının ardından Wembanyama büyük bir adım attı ve ülkesini altın madalya maçına taşıdı. ABD takımına karşı Wembanyama mükemmeldi ve yüzde 57.9 şut isabetiyle 26 sayı, yedi ribaund ve iki asist üreterek büyük maçların oyuncusu olduğunu kanıtladı. Sonuç olarak, Wembanyama için muhteşem bir 2024 oldu ve 2025, NBA kariyerinde planlanandan çok daha ileride göründüğü için, lige girdiği heyecan göz önüne alındığında inanması neredeyse zor olan bu dünya dışı uzun adam için daha da iyi olacak.