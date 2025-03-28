Arda Güler için şok takas iddiası: Real Madrid 71 Milyon dolarlık yıldızı hedefliyor

Real Madrid, Premier Lig’de Bournemouth formasıyla parlayan 71 milyon dolarlık genç savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol devi, bu transferde milli yıldız Arda Güler’i takas kozu olarak kullanmayı planlıyor. Detaylar haberimizde.
LaLiga devi Real Madrid, Premier Lig'in genç yıldızı için milli yıldızımız Arda Güler'i gözden çıkarabilir.
Cadena SER, Madrid'in geçen hafta İspanya'daki ilk maçına çıkan ve Bournemouth için Premier Lig'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans gösteren Dean Huijsen ilgi duyduğunu bildirdi.
Blues da onu takip ediyor ancak Cherries'in takımının onu 55 milyon sterlinlik (71 milyon dolar) serbest kalma maddesinin altında satmaya pek de istekli olmayacağı aktarılıyor.
Carlo Ancelotti'nin takımı bu sezon sakatlıklar nedeniyle defans oyuncusu eksikliği yaşarken, Antonio Rudiger ve David Alaba'nın ikisi de 32 yaşında. İspanya'ya transfer olması Huijsen'in ülkedeki profilini yükseltti ve başkente gitmesi onu milli takımın kilit oyuncularından biri yapabilir.
Haberde, Bournemouth'a anlaşmayı tatlandırmak için kiralık oyuncular teklif edilebileceği, forvet Endrick ve hücum orta saha oyuncusu Arda Güler'in adı geçtiği belirtiliyor.
Arda Güler'in ikili arasında tercih edilen seçenek olduğu söyleniyor.
Huijsen, tarihinde ilk kez Avrupa futboluna katılmayı hedefleyen Bournemouth takımının kilit bir oyuncusu. Ayrıca hala FA Kupası'ndalar ve Pazar günü çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacaklar.