Arda Güler'den iddialara sert yanıt: Eski hocasını anında sildi

Açıklamasının ardından Arda Güler’in Instagram hesabından Serhat Pekmezci’yi ve Pekmezci’nin konuştuğu YouTube kanalı olan Sports Digitale’yi takipten çıkması da dikkat çekti.





SERHAT PEKMEZCİ NE DEMİŞTİ?

﻿"Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı."