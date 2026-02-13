Arda Güler'den iddialara sert yanıt: Eski hocasını anında sildi

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, hakkında açıklamalarda bulunan eski Fenerbahçe scout şefi Serhat Pekmezci'nin iddialarına yanıt verdi. Ardından genç yıldız dikkat çeken bir harekete imza attı.
Arda Güler, son günlerde hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya üzerinden net bir dille yanıt verdi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı scout Serhat Pekmezci’nin açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.
Genç yıldız paylaşımında, Pekmezci’nin gündem olan sözlerini “üzüntüyle” takip ettiğini belirtirken, Real Madrid’de ilk gününden itibaren çok iyi karşılandığını ve kulübü bir aile olarak gördüğünü vurguladı. Ayrıca İspanyol medyasında geniş yer bulan iddialara dolaylı şekilde yanıt vererek, Real Madrid oyuncusu olmaktan büyük gurur duyduğunu ve uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istediğini ifade etti.
Takım arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu özellikle belirten Arda Güler, kamuoyundan çıkan haberlere itibar edilmemesini rica etti.
Açıklamasının ardından Arda Güler’in Instagram hesabından Serhat Pekmezci’yi ve Pekmezci’nin konuştuğu YouTube kanalı olan Sports Digitale’yi takipten çıkması da dikkat çekti.
SERHAT PEKMEZCİ NE DEMİŞTİ?
"Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı."