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Avrupa Ligi şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa Ligi şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

12:2710/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlandı. İtalyan ekibi Lazio, 12 puanla lider konumda bulunurken futbol istatistiklerini inceleyen Football Meets Data, şampiyonluk ihtimali yüzdelerini paylaştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için açıklanan rakamlar...

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

İşte NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımların şampiyonluk olasılıkları...

Lazio: Yüzde 17

Tottenham: Yüzde 15

Porto: Yüzde 8

Manchester United: Yüzde 8

Athletic Bilbao: Yüzde 8

Eintracht Frankfurt: Yüzde 6

Galatasaray: Yüzde 5

Fenerbahçe: Yüzde 2

Beşiktaş: Yüzde 0.1

#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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