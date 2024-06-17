Avusturya - Fransa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

EURO 2024 D Grubu’nda Avusturya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga gibi yıldızları barından Fransa rakibi karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Avusturya ise Marko Arnautovic, Patrick Wimmer gibi oyuncularıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Avusturya - Fransa maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 / 15 EURO 2024 D Grubu’nda Avusturya ve Fransa bu akşam saat 22.00’de karşılaşacak.



2 / 15 Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Avusturya ile Fransa, bugüne kadarki iki maçta birer galibiyet aldı: 1934 Dünya Kupası (Avusturya 3-2 Fransa) & 1982 Dünya Kupası (Fransa 1-0 Avusturya).

3 / 15 Fransa ile oynadığı son 10 resmi maçın sadece birini kazanabilen Avusturya (2B 7M), tek galibiyetini 2008 Dünya Kupası elemelerinde Viyana'da aldı (3-1).

4 / 15 Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Avusturya, bu süreçten önceki tek katılımını İsviçre ile ortak ev sahipliği yaptığı 2008'de gerçekleştirmişti.

5 / 15 Ülke tarihinin en yüksek Avrupa Şampiyonası derecesini bir önceki turnuvada son 16'ya kalarak kaydeden Avusturya, o turda İtalya'ya uzatmalarda 2-1 mağlup oldu.

6 / 15 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabilen Avusturya, bu galibiyetleri bir önceki turnuvanın grup aşamasında Kuzey Makedonya ve Ukrayna'yı yenerek aldı.

7 / 15 Üst üste dokuzuncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanan Fransa, Almanya'nın (14) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Turnuvayı Fransa'dan (2) daha fazla kazanan sadece iki ülke bulunuyor: İspanya (3) ve Almanya (3).



8 / 15 Son dört büyük turnuvanın (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üçünde final oynayan Fransa, 2018 Dünya Kupası'nı kazandı ancak 2022 Dünya Kupası ve EURO 2016'yı ikinci tamamladı. Horozlar'ın bu süreçte finale kalamadığı tek turnuva bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı (son 16).

9 / 15 EURO 2024 elemelerindeki 29 golünün 14'ünü Cebelitarık'ı 14-0 mağlup ettiği maçta atan Fransa, o karşılaşmada elemeler tarihinin en farklı galibiyetini aldı (Kasım 2023).



10 / 15 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Avusturya formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Marcel Sabitzer (4 gol & 2 asist), aynı zamanda ülkesi adına en fazla net pozisyon yaratan (4) ve asist beklentisi üreten (1.6 xA) isimdi.

11 / 15 Kylian Mbappe'nin Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) attığı 12 golün tamamı Dünya Kupası'nda geldi. Forma giydiği tek Avrupa Şampiyonası'nda çektiği 14 şutun hiçbirini gole çeviremeyen Mbappe (2021), Fransa'nın elendiği son 16 turu maçında penaltı kaçırdı (vs İsviçre).

12 / 15 Antoine Griezmann, EURO 2016'dan bu yana düzenlenen büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) en fazla golde pay sahibi olan Avrupalı oyuncu konumunda (11 gol & 7 asist).

13 / 15 Didier Deschamps, Avrupa Şampiyonası tarihinde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan ilk isim olmak istiyor.

14 / 15 Avusturya - Fransa Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler Avusturya 1 Heinz Lindner 15 Philipp Lienhart 16 Philipp Mwene 28 Flavius Daniliuc 3 Gernot Trauner 6 Nicolas Seiwald 17 Florian Kainz 18 Romano Schmid 19 Christoph Baumgartner 20 Konrad Laimer 11 Michael Gregoritsch

