Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım’dan canlı yayında taraftarı heyecanlandıran Salah ve Sörloth açıklaması

Aziz Yıldırım’dan canlı yayında taraftarı heyecanlandıran Salah ve Sörloth açıklaması

08:0226/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de haziran ayındaki tarihi genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayınında adeta yer yerinden oynatacak transfer açıklamalarına imza attı.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçimde başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, transfer gündeminde adı Fenerbahçe ile anılan Muhammed Salah ve Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.


"İHTİYACIMIZ O İSE ALIRIZ"



TRT Spor'da konuşan Aziz Yıldırım, "Salah'ı alacak mısınız?" sorusuna "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." dedi.


"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"



Aziz Yıldırım, Alexander Sörloth ile ilgili ise "Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de." açıklamasını yaptı.


#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Sörtloth
#Salah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi'nde son durum! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Araç satışları, veraset ilanları, infaz düzenlemesi için kritik detaylar