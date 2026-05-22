Fenerbahçe seçimi öncesi son dakika! Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Listesi belli oldu

11:23 22/05/2026
Sarı-lacivertli camiada nefesler tutuldu, asrın seçimi öncesi geri sayım resmen başladı. Fenerbahçe başkanlığı için kollarını sıvayan ve camiayı yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın, sandık günü kongre üyelerinin karşısına çıkaracağı yönetim kurulu listesi nihayet tamamen netleşti.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi heyecan artarken, başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi netleşti.


Seçim sürecine kısa bir süre kala açıklanan listede asil ve yedek üyeler kamuoyuyla paylaşıldı.


Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.


Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.


Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek ısınırken, gözler artık sandık gününe çevrildi.


