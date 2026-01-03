Barcelona derbisinde akılalmaz "Fare" alarmı! Eski yıldız için korkunç plan: Güvenlik ağları kuruldu

Espanyol, bu sezon 1995'ten bu yana LaLiga'daki en iyi başlangıcını yaptı. 17 maçta topladığı 33 puanla beşinci sırada yer alan Katalan ekibi, ligde üst üste beş galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor. Villarreal'in bir maç eksiği olsa da Espanyol'un yedinci sıradaki Celta Vigo'ya karşı 10 puanlık ciddi bir avantajı var. Buna rağmen Espanyol, Barcelona'yı ligde en son 2009 yılında yenebildi.







