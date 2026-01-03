Barcelona derbisinde akılalmaz "Fare" alarmı! Eski yıldız için korkunç plan: Güvenlik ağları kuruldu

Katalan derbisi öncesi tansiyon tavan yaptı! Espanyol taraftarlarının, Barcelona'ya transfer olan eski kalecileri Joan Garcia’ya "fare" atma planları yaptığı iddiaları üzerine stadyumda olağanüstü önlemler alındı.
LaLiga'nın kış arasının ardından Barcelona, sezonun en zorlu deplasmanlarından birine çıkıyor. Hansi Flick yönetimindeki Barça, Cornella'daki RCDE Stadyumu'nda formda Espanyol ile karşılaşacak. Ancak mücadele yalnızca puan tablosu açısından değil, Joan Garcia transferinin yarattığı büyük gerilim nedeniyle de şimdiden "derbi" havasına bürünmüş durumda.
Espanyol, bu sezon 1995'ten bu yana LaLiga'daki en iyi başlangıcını yaptı. 17 maçta topladığı 33 puanla beşinci sırada yer alan Katalan ekibi, ligde üst üste beş galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor. Villarreal'in bir maç eksiği olsa da Espanyol'un yedinci sıradaki Celta Vigo'ya karşı 10 puanlık ciddi bir avantajı var. Buna rağmen Espanyol, Barcelona'yı ligde en son 2009 yılında yenebildi.
Tüm bu tabloya rağmen derbinin merkezinde tek bir isim var: Joan Garcia.
24 yaşındaki kaleci, 15 yaşında katıldığı Espanyol'a ilk kez Barcelona formasıyla rakip olacak. Barcelona, geçen yaz Garcia'nın 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdi ve onu uzun yıllar birinci kaleci olarak görüyor. Performansından memnun olan Barça cephesinde pişmanlık yok; ancak bu transfer Garcia'ya ağır bir bedel ödetti.
The Athletic'in aktardığına göre birçok Espanyol taraftarı, altyapıdan yetişen kalecinin ezeli rakibe gitmesini "ihanet" olarak gördü. Gerginlik öyle arttı ki kulüp, maç için özel güvenlik önlemleri aldı. Kale arkalarına güvenlik ağları kuruldu; bazı taraftar gruplarının Garcia'ya "fare atma" fikrini tartıştığı yerel basına yansıdı. Barcelona'daki bir gıda pazarında esnafın, taraftarların fare teminiyle ilgili sorular sorduğunu aktardığı belirtildi.
Deplasman taraftarları stada alınmayacak. Espanyol, "rakip takıma ait forma, atkı, şapka, bayrak ya da herhangi bir sembolle" girişe izin verilmeyeceğini açıkladı. Yasaklı eşyalar listesi genişletilirken, sahaya atılabilecek her türlü nesneye karşı ek güvenlik kontrolü uygulanacak.
Espanyol, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle zaten hassas bir noktada. Eylül 2024'te Villarreal maçında bir hakemin çakmakla vurulmasının ardından kulüp, bir benzer olayda yürürlüğe girecek şekilde ertelenmiş saha kapatma cezası almıştı. Haziran 2023'te ise Barcelona'ya 4-2 kaybedilen maç sonrası yaşanan saha istilası nedeniyle stat iki maç kapatılmıştı.
Cabrera'dan çağrı
Takım kaptanı Leandro Cabrera, taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı:
"Yuhalamak herkesin hakkı ama bunu kulübümüze zarar vermeyecek şekilde yapmalıyız. Joan'ın transferiyle önemli bir gelir elde edildi ve bu kadroyu güçlendirdi."
Haziran ayında transfer resmileştiğinde Garcia sosyal medya yorumlarını kapattı; doğduğu yer olan Sallent'te duvarlara "hain" yazıları yazıldı. Kulüp transferi yalnızca tek cümlelik bir açıklamayla duyurdu.
Öte yandan Espanyol, Garcia'dan gelen gelirle güçlü bir kadro kurdu. 23 yaşındaki forvet Roberto Fernandez için 6 milyon euro, 24 yaşındaki ön libero Urko Gonzalez için 5 milyon euro ödendi. Kalede ise Leganes'ten bedelsiz gelen 33 yaşındaki Marko Dmitrovic, sezonun en iyi performans gösteren kalecilerinden biri oldu.
Bu akşam Cornella'da oynanacak maçta gözler tek bir isimde olacak: Joan Garcia. Barcelona için geleceğin kalecisi, Espanyol tribünleri için ise hâlâ affedilmemiş bir figür.