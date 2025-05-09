Başakşehir - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Bu sezon rakip sahalarda sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, Tümosan Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Net Global Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.



