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Başakşehir - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:599/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Rams Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, bu maçta görev yapamayacak. Peki, Fenerbahçe’de Başakşehir maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.


Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.


Bu sezon rakip sahalarda sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, Tümosan Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Net Global Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.


Ev sahibi Rams Başakşehir ise son 6 maçta 5 galibiyet alırken 1 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 51 puanla Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.


Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenerek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Rams Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.


BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf, Deniz, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Talisca.


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