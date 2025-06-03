Başakşehir yeni golcüsüyle anlaşma sağladı: Çağdaş Atan çok istiyordu

Süper Lig'de sezonu gol krallığı yarışında ikinci sırada tamamlayan Piatek'in Al-Duhail'e transferi gerçekleşti. Başakşehir, Polonyalı golcünün ayrılığı sonrası o bölgeye ilk takviyesini yaptı. İşte Başakşehir'in anlaşma sağladığı forvet...
Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.
Turuncu-lacivertliler, Piatek'in bu satışından 11 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
Piatek'in ayrılığı sonrası teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Başakşehir, ilk takviyesini yapmak üzere.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Başakşehir, Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa'yı kadrosuna kattı.
İstanbul ekibi, 34 yaşındaki golcü oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Da Costa, bu sezon Kasımpaşa formasıyla toplamda 29 maça çıkarken 13 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.